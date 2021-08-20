Стоят патрули: Боевики "Талибана"* не дают афганцам покинуть страну - СМИ

СМИ передают, что талибы* не дают гражданам Афганистана покинуть страну - не пускают в аэропорт Кабула. Сообщается о патрулях в нескольких километрах от него.

Участники террористического движения "Талибан"* не позволяют гражданам Афганистана попасть в аэропорты Кабула. Об этом сообщает телеканал al-Arabiya. Радикалы выставляют свои патрули неподалёку от воздушной гавани.

Утром самолёт авиакомпании "Пакистанские авиалинии" вывез 350 человек в Исламабад. Обстановка по-прежнему острая, улететь из Кабула пытаются тысячи человек.

* "Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.