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Стоят патрули: Боевики "Талибана"* не дают афганцам покинуть страну - СМИ

20 августа 2021, 15:05  •  80 • Политика
СМИ передают, что талибы* не дают гражданам Афганистана покинуть страну - не пускают в аэропорт Кабула. Сообщается о патрулях в нескольких километрах от него.
Участники террористического движения "Талибан"* не позволяют гражданам Афганистана попасть в аэропорты Кабула. Об этом сообщает телеканал al-Arabiya. Радикалы выставляют свои патрули неподалёку от воздушной гавани.
Утром самолёт авиакомпании "Пакистанские авиалинии" вывез 350 человек в Исламабад. Обстановка по-прежнему острая, улететь из Кабула пытаются тысячи человек.
* "Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.

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