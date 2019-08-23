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Стояла, стояла, да притормозила

23 августа 2019, 18:54  •  124 • Аналитика
Экономика России растёт медленнее, чем мировая – менее 2% против 3. В т.ч. на 1% медленнее, чем главный «партнёр», США, а ведь этот «партнёр» и так на заоблачной, для нас, высоте. Это одна из главных наших проблем. Более развитое и более крупное государство раньше, или позже, найдёт способы нейтрализовать все потуги менее развитого. А если учесть масштабы вывоза из России капитала, в том числе просто денег зарубежным держателям акций, то есть ли у нас рост? Многовато иностранных держателей акции крупнейших наших компаний, многовато иностранцев в советах директоров этих компаний. Скорее дополнительно растут те страны, куда капитал вывозят. Ещё раз обращаю внимание на то, что увеличение количества авто у домов не говорит о росте экономики. Просто на определённом этапе развития общества, даже при отсутствии роста, будут копиться богатства – производство опережает потребление.




А теперь наберитесь немногого терпения. Был такой специалист по поведению животных, Конрад Лоренц. Он обратил внимание на поведение высших животных. В определённом возрасте молодое животное выбирает себе хозяина, пример для подражания, модель поведения. И если в это время рядом был прекрасный пример (с нашей точки зрения), то детёныш вырастет с прекрасным поведением. Это вполне объяснимо эволюцией – индивиду не следует учиться всему с ноля, времени нет, выгоднее взять пример с вышестоящего соседа. Я обоснованно считаю, что это во многом распространяется и на людей. И не только на подростков. Если человек состоялся в некоей сфере деятельности, то ему крайне сложно вписаться почти в противоположную. Именно поэтому и надо уделять особое внимание обучению, воспитанию молодёжи. Именно поэтому воспитатель, преподаватель это представители базовых сфер деятельности. И именно поэтому хорошему мастеру и хорошей бригаде нужны годы для исправления попавшего в бригаду дрянного молодого человека.

В 2016 году появился новый министр экономического развития, Максим Орешкин. 1982 год рождения, магистр высшей школы экономики. 2002 – 2013 экономист… главный экономист Центробанка, Росбанка, Креди Агриколь банка, ВТБ Капитал. 2013 – 2015 директор департамента минфина (минфина, где, грубо говоря, копят, но не занимаются непосредственно созданием и производством). 2015 – 2016 заместитель министра финансов. 2016 – министр экономического развития. Эпитеты по Орешкину – креативный; умный; смелый; классный макроэкономист и пр. Ищу, что он создал, в чём реальном отличился и опять: умный, смелый, креативный, грамотный, работает над созданием «…министерства будущего с сильными личностями…». Ну просветите массы, что он создал! Не просвещают. А из 13 замминистров в министерстве экономического развития с производством был связан только 1 (ОДИН!), горняк Назаров. И мы уже три года нахождения Орешкина в должности министра экономики ждём рывка в экономике. А что кардинально изменилось, так это в 2017 году федеральная служба госстатистики вошла в структуру минэкономразвития. Это сравнимо с подчинением службы главбуха предприятия начальнику одного из цехов.

Кто есть банкир? Даже очень хороший банкир, каким, возможно, является Орешкин? Не такой, который ухнул миллиарды наших долларов в сбербанк на Украине после майдана, где они благополучно пропали для нас. И наделавший подобных дел, ну зачем ему в нулевых своё авиастроение, лучше купить Боинги и Эрбасы. И безбоязненно, без последствий, обозвавший Россию страной-дауншифтером, как будто он никакого отношения к развитию страны не имел. Так вот, даже очень хороший банкир занят двуединой задачей – купить подешевле (открыть вклады под маленький процент), продать подороже (дать кредит под большой процент). Банкир это финансист. А финансист это совсем не экономист! Не произвести, не построить, не подставить плечо, а только купить-продать, купить-продать. Не зря раньше были инжэки, инженерно-экономический факультеты. А вот инженерно-финансовых не было, так как это почти как инженерно-напёрсточные. И поставить даже хорошего банкира на развитие экономики страны, это круто! Это как от пуделя требовать в тайге найти белку. Он уже состоялся совсем в другой сфере, он выбрал модель поведения. Разве из 150 миллионов не найти Примаковых, Маслюковых, Геращенко, вытащивших Россию из 1998 года? Ведь достали эти «эффективные управленцы».

У меня более левые взгляды, чем у Зюганова, но я уже согласен, чтоб рулить начали пусть и миллиардеры, но патриоты, только бы из производственных (но ни в коем случае не сырьевых!) компаний и холдингов. Думаю, что такие есть. Уж эти не назначат министром экономики, и не только экономики, без ступеней: технический ВУЗ – мастер - нач.участка/цеха - гл.инженер/директор. Согласен на генерала-патриота, но начавшего службу командиром взвода не в столицах. И только после положительных итогов работы везде. И при выполнении требования: чем больше обязанности, тем больше прав, но и больше ответственность. И не справившегося не перемещать по горизонтали на одну–две ступеней ниже, а гнать (часто не справившийся и снятый становится мстительным и опасным врагом снявшему его и всему коллективу). Считаю, что в промышленности есть те, кто нынешним министрам и сотню очков вперёд дадут. Хочу, чтоб экономикой занимались те, кто обеспечит годовой рост не менее 7%, иначе за что такие заоблачные оплаты, кто готов отвечать публично за каждое своё обещание, кто будет презирать владельцев и пассажиров тысячетонных яхт. А пока мы отстаём от главного «партнёра» всё больше и больше.
И два анекдота и одно классное выражение. 1. Нам говорят, что у нас экономика притормозила. Это как? Практически стояла-стояла, да вдруг ещё и притормозила? 2. Два министра рассуждают: - Слушай, ты понимаешь, что у нас в экономике творится? – Давай, я тебе объясню. – Объяснить я и сам могу, но вот ты хоть что-то понимаешь?
3. Наибольшая из всех безнравственностей – это браться за дело, которое не умеешь делать. Н. Бонапарт.
Александр (Мой адрес)

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