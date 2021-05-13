Стой, проверять буду: в РФ готовятся ввести цифровой учет оружия и патронов

В России собираются ввести цифровой учет оружия и патронов. Главным оператором системы станет Росгвардия , которая получит полномочия проводить собеседования с потенциальными владельцами. «Известия» выяснили новые подробности законопроекта, ужесточающего контроль за оборотом оружия в РФ , который Госдума готовится принять в ускоренном порядке 18 мая. Поддержать его готовы в большинстве фракций. Эксперты считают, что ужесточение норм не станет панацеей от трагических инцидентов, хотя признают, что контроль повышать нужно.

Единая система

Как выяснили «Известия», законопроект «О внесении изменений в закон «Об оружии» и отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием госконтроля в сфере оборота оружия» установит цифровой порядок учета оружия и патронов, а также регламентирует создание в России информационной государственной системы. Она будет аккумулировать все сведения о владельцах оружия, организациях и органах власти по контролю за производством, хранением, перемещением, куплей-продажей и утилизацией оружия. Согласно законопроекту, ее главным оператором станет Росгвардия .

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Положение о государственной информационной системе, порядок ее формирования и ведения, а также реестров лицензий и разрешений, выдаваемых федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере оборота оружия, утверждаются правительством РФ, говорится в законопроекте.

Как уточняют его авторы, в соответствии с политикой импортозамещения разработка системы учета планируется на базе компонентов серверной инфраструктуры с преимущественным использованием российского и свободно распространяемого программного обеспечения с открытым исходным кодом.

Также законопроектом предлагается наделить Росгвардию рядом новых полномочий. Одним из них станет проведение собеседований с соискателем лицензии либо разрешения на получение оружия . Их цель — установить достоверность сведений, содержащихся в документах, представленных для принятия решения о выдаче лицензий либо разрешений.

Также документ предполагает внесение поправок в закон «О защите прав юрлиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». Законопроект выведет из-под действия этого закона сферы частной детективной деятельности, оборота оружия и деятельности подразделений охраны юрлиц с особыми уставными задачами и подразделений ведомственной охраны. Полномочия контроля за этими сферами получит Росгвардия. В тексте документа это обосновывается необходимостью внезапных и оперативных проверок.

Как сообщил «Известиям» один из авторов законопроекта, зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный, документ поддержан профильном комитетом и будет принят парламентом в первом чтении 18 мая, а ко второму доработан совместно с правительством . Сейчас предполагается, что новые нормы начнут действовать только через год после официального опубликования документа. Но трагедия в Казани подтолкнула депутатов рассмотреть его вне законопроектного плана весенней сессии. И по словам Анатолия Выборного, после обсуждения с кабмином срок вступления в силу документа может быть изменен .

Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

— Окончательное решение о сроках будет принято после консультаций с правительством, так как его принятие потребует изменения целого ряда нормативно-правовых актов, — пояснил депутат.

Ранее СМИ сообщали, что законопроект также запрещает выдачу лицензии на приобретение оружия гражданам с двумя и более судимостями и тем, кого задерживали в пьяном виде за рулем автомобиля. Кроме того, владельцев обяжут в течение суток сообщать в Росгвардию об утере или хищении такого оружия. Также законопроектом вводятся новые основания, по которым лицензию на оружие могут аннулировать. Среди них — ношение оружия в состоянии алкогольного опьянения и отказ в доступе Росгвардии к месту его хранения.

Нужно ужесточать

«Известия» обратились в Росгвардию с просьбой высказать свое отношение к инициативе и сообщить, каким количеством оружия владеют россияне. По итогам 2018 года, речь идет о 4 млн граждан, на руках у которых 6,6 млн единиц оружия.

Тем временем в большинстве фракций Госдумы законопроект готовы поддержать.

— Очень важно сделать так, чтобы всё оружие в России было подконтрольным , включая списанное, из которого всегда можно сделать боевое оружие, — пояснил «Известиям» первый зампред фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошев.

Этого же мнения придерживается первый зампред фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов.

— Очень правильно ужесточить контроль за оборотом оружия. Сегодня его недостаточно. Я согласен со словами президента о том, что зачастую под видом охотничьего оружия продают боевое. По сути, это автоматы Калашникова, которые просто по-другому названы . Жаль, что к этому решению нас подтолкнула трагедия в Казани, — отметил депутат.

Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

Зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов считает, что инцидент в Татарстане и подобные трагедии, которые происходили ранее, показали возможность использования гражданского оружия для совершения вопиющих преступлений. По его словам, до этого ЛДПР предлагала проводить собеседования не только с сотрудниками Росгвардии, но и психологами, а также сдавать специальные тесты.

— В целом ужесточение нужно, но до конца мы всё равно не можем быть уверены в том, что принятие этого законопроекта избавит нас от подобных трагедий . Потому что преступники могут воспользоваться нелегальным или самодельным оружием, — отметил депутат.

Это мнение разделяют эксперты.

— Мер по регулированию оборота гражданского оружия вполне достаточно. Вот был у моего отца карабин. Отец умер. Карабин забрали. Хранился как положено. Но кто застрахован, если в семье кто-то сойдет с ума, вскроет ящик, найдет патроны? Можно до бесконечности всё регулировать, но от инцидентов это не застрахует, — заявил «Известиям» глава политической экспертной группы Константин Калачев.

По его мнению, сложно объяснить, почему в России трудно урегулировать эту сферу, хотя владельцев оружия в РФ гораздо меньше, чем, например, в США.