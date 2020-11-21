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Стой, кто уйдет: почему ликвидировали Россвязь и Роспечать

21 ноября 2020, 01:25  •  33 • Политика
После упразднения Роспечати и Россвязи в Минцифры вряд ли произойдут серьезные сокращения, считают опрошенные «Известиями» эксперты. Россвязь уйдет как промежуточное звено, и в результате эффективность работы организаций вырастет. В то же время в медийной отрасли беспокоятся по поводу дальнейших перспектив работы по существующим и запланированным проектам Роспечати.

Оптимизируй это

Президент России Владимир Путин 20 ноября подписал указ о ликвидации Федерального агентства связи (Россвязь) и Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям (Роспечать). Минцифры стало правопреемником упраздненных агентств. Это произошло в рамках реформы системы государственного управления, объявленной премьер-министром Михаилом Мишустиным.
Задача Минцифры — сделать процесс упразднения агентств «бесшовным», сказали «Известиям» в пресс-службе ведомства. Сотрудники Роспечати и Россвязи смогут продолжить трудиться под руководством заместителей министра и директоров департаментов, добавили в Минцифры. Там не уточнили, кому именно будут подчиняться бывшие работники агентств и какая часть нынешнего состава может попасть под сокращение.
Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru
За полгода Минцифры должно будет определить штатные структурные изменения, отметил заместитель секретаря генсовета «Единой России», председатель комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. С передачей полномочий Россвязи никаких сложностей не будет, уверен политик, потому что функционал агентства был крайне сужен после акционирования «Почты России». А вот в структуре Роспечати было пять управлений, и не исключено, что весь вспомогательный и обслуживающий аппарат может быть ликвидирован.
После упразднения Роспечати и Россвязи в Минцифры вряд ли произойдут серьезные сокращения, заявил первый зампред комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин. Министерство справляется с задачами по цифровизации госаппарата. При этом они потратили меньше средств, чем было заложено, сказал сенатор, отметив, что власти не планируют сокращать финансирование ведомства.
Однако в нижней палате считают, что уменьшение штата как Минцифры, так и в целом кабмина может повысить эффективность работы чиновников. При этом сокращения должны коснуться и госкорпораций с ФГУПами, уверен зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.
Фото: ТАСС/Михаил Почуев
— Деньги там тратятся крайне нецелесообразно, ведь перед сотрудниками не стоит задача заработать прибыль, нет четких критериев работы. То же касается и акционерных обществ с государственным участием. KPI, определяемые государством, зачастую исполняются спустя рукава. Всё это приводит к потере доходов и увеличению расходов, а также просто к воровству, — заявил «Известиям» депутат.
По его мнению, от 50 до 70% госкорпораций и ФГУПов можно либо упразднить, либо перевести в частный сектор, где планы государства будут выполняться оперативнее из-за коммерческого интереса.

Убийство отраслевой науки

Россвязь была образована в 2004 году для управления госимуществом и оказания госуслуг в области телекоммуникаций и почтовой связи. Ключевыми подведомственными организациями были «Космическая связь», Главный центр специальной связи, Российские сети вещания и оповещения, Научно-исследовательский институт радио, Центральный научно-исследовательский институт связи. Также Россвязь курировала деятельность отраслевых вузов: Московского технического университета связи и информатики, Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций имени профессора М.А. Бонч-Бруевича, Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики и Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики. В пресс-службе Россвязи «Известиям» сказали, что до завершения процедуры перевода сотрудников ведомство будет в полном объеме выполнять свои функции и работать в штатном режиме. Все текущие процессы будут завершены вовремя, пообещали там.
Явных минусов в ликвидации агентства нет, считает независимый эксперт Андрей Грязев. Он полагает, что это никак не скажется на телекоммуникационной отрасли. Основной функцией Россвязи было сопровождение работ, а исполнителями были конкретные организации. С ликвидацией агентства не будет промежуточного звена, взаимодействие сторон станет оперативнее, уйдет рутинная административная нагрузка, полагает Андрей Грязев.
Здание Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям России на Страстном бульваре
Фото: ТАСС/Михаил Почуев
Ведение базы данных перенесенных номеров, учет и выделение ресурса нумерации операторам связи, сертификация и декларирование в области связи — это основные задачи Россвязи, подчеркнул эксперт. Он не сомневается в том, что функционал сохранится в Минцифры или на базе другой подведомственной структуры министерства, например Роскомнадзора.
Важной функцией Россвязи также было администрирование программы универсальных услуг связи (УУС), напомнил акционер компании «Ка-Интернет» Сергей Пехтерев. Сейчас к УУС относятся услуги телефонной связи с использованием таксофонов, сотовой связи, а также подключение к Wi-Fi на скорости не меньше 10 Мбит/с в населенных пунктах, где живут от 100 до 500 человек. Для финансирования этих услуг создали специальный фонд, в который все операторы ежегодно отчисляют по 1,2% выручки. Однако программа не нашла развития в первую очередь из-за позиции Минфина — ведомство получило фонд в управление и распоряжается деньгами по своему усмотрению, сказал Сергей Пехтерев.
У Россвязи были понятные обязанности, но управление подведомственными научными организациями оставляло желать лучшего, говорит один из бывших сотрудников. Нынешнее руководство агентства фактически убило отраслевую науку, считает он. В последние годы многие подведомственные Россвязи отраслевые НИИ под предлогом оптимизации были, по сути, уничтожены, а занимаемые ими здания проданы, сказал собеседник «Известий». Среди таких — Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт почтовой связи, Государственный специализированный проектный институт радио и телевидения, Центр мониторинга и развития инфокоммуникационных технологий. Также практически прекратило существование Ленинградское отделение ЦНИИС, лишившись основных фондов и большей части научно-исследовательского коллектива, перечислил собеседник «Известий». Он надеется, что с передачей функций Россвязи Минцифры отраслевую науку будут курировать компетентные люди, которые смогут ее восстановить.

С печатью всё непросто

Роспечать была создана в 2004 году как орган для взаимодействия государства, медиасреды и книжной сферы. На протяжении 16 лет агенство обеспечивало финансирование крупнейших российских телерадиокомпаний, государственных информационных агентств, газет и журналов. А в течение последних 10 лет Роспечать была госзаказчиком при переходе на цифровое вещание.
Агентство заключало около 1,5 тыс. контрактов в год. Господдержку ежегодно получали около 500–800 федеральных и региональных печатных изданий (от «толстых» литературно-художественных журналов до небольших районных газет), порядка 200 издательств, 100 телерадиокомпаний и интернет-порталов.
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Московская международная книжная ярмарка
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Упразднение Роспечати будет иметь долгосрочные последствия для всей книжной отрасли страны, сказали «Известиям» в пресс-службе «Эксмо-АСТ». Агентство оказывало системно поддержку книжному рынку — от выделения грантов до законодательных инициатив по поддержке книжной инфраструктуры, борьбе с пиратством. Ежегодно проводились фестиваль «Красная площадь», Московская международная книжная ярмарка (ММКЯ), non/fiction. Теперь число проектов по поддержке книжного рынка и развитию отрасли неизбежно сократится, ожидают в «Эксмо-АСТ».
В условиях, когда все программы и задачи отрасли будут отнесены к деятельности одного департамента Минцифры, книжное сообщество выразило обеспокоенность перспективами работы в рамках существующих и запланированных проектов, отметили в «Эксмо-АСТ». По прогнозам, книжный рынок сократится к концу года на 20%, и отрасль, как никогда прежде, нуждается в помощи. Непонятно, почему в таких обстоятельствах решение приняли без обсуждения с общественными организациями, издателями и книготорговыми предприятиями, отметили в издательстве.
В Роспечати на момент публикации не ответили на запрос «Известий».

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