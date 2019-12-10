«Стороны сблизили позиции»: как прошёл саммит в нормандском формате

Россия, Украина, Германия и Франция договорились способствовать режиму прекращения огня в Донбассе, работать над освобождением всех удерживаемых лиц и включением в украинское законодательство закона об особом статусе региона. Эти пункты содержатся в совместном коммюнике, выпущенном по итогам саммита в нормандском формате. Лидеры всех стран положительно оценили итоги прошедших переговоров. В Госдуме считают, что эта встреча может способствовать развитию отношений между Москвой и Киевом. По оценке экспертов, достигнутые договорённости говорят об определённом сближении позиций между странами.

Прошедшие накануне в Париже переговоры в нормандском формате продолжались весь вечер в различных составах, а итоговая пресс-конференция лидеров России, Украины, Германии и Франции завершилась глубоко за полночь. Последние переговоры на высшем уровне в этом формате прошли более трёх лет назад — в октябре 2016 года в Берлине. С тех пор встречи проводились либо не в полном составе, либо на уровне министров, хотя лидеры четырёх стран неоднократно вели телефонные переговоры.

По итогам саммита в Париже было принято совместное заявление, состоящее из трёх пунктов. В первом пункте говорится о принятии незамедлительных мер по стабилизации ситуации в зоне конфликта на юго-востоке Украины. Все стороны заявили о приверженности полному прекращению огня в регионе.

Также участники переговоров призвали заседающую в Минске трёхстороннюю контактную группу способствовать освобождению всех удерживаемых лиц и обмену их в формате «всех на всех».

Второй пункт коммюнике касается выполнения политических положений Минских соглашений. В частности, речь идёт о необходимости согласовать особый статус отдельных районов Донецкой и Луганской областей, чтобы он действовал на постоянной основе.

Помимо этого, члены нормандского формата заявили о необходимости включения так называемой формулы Штайнмайера в украинское законодательство в том виде, в каком она была принята в Минске.

Третья часть заявления посвящена дальнейшему взаимодействию в рамках нормандского формата. Лидеры призвали своих министров иностранных дел и политических советников работать над реализацией договорённостей. Помимо этого, главы государств договорились встретиться в этом составе через четыре месяца, чтобы обсудить политические аспекты и условия безопасности.

Принятый документ, подчеркнул президент России Владимир Путин, подтверждает, что Минские соглашения должны исполняться последовательно и неукоснительно.

Вместе с тем по некоторым вопросам сторонам не удалось достичь компромисса. В частности, Украина продолжает настаивать на передаче под её контроль границы с Россией до выборов в Донбассе. Однако согласно одобренной всеми сторонами формуле Штайнмайера, сначала необходимо провести выборы.

Комментируя итоги саммита, заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров в беседе с RT выразил мнение, что встреча прошла успешно, о чём говорят достигнутые договорённости.

«Стороны настолько сблизили позиции, что смогли об итогах говорить вместе... Набор конкретных действий, которые необходимо выполнить, и сроки этих действий довольно широки. Это не только обмен «всех на всех», но, например, и сам факт назначения новой встречи через четыре месяца. Мы знаем о том, что остались и неразрешённые вопросы... Вопросы выборов и вопросы охраны границы между Украиной и Россией в районе Донбасса. Но, во-первых, эти вопросы были прямо названы, во-вторых, заявлено о том, что вопрос выборов будет обсуждаться на следующей встрече», — сказал эксперт.

Reuters

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«Процесс развивается в правильном направлении»

Сама встреча, отметил Путин, была полезной. Отвечая на вопрос журналиста, глава государства согласился, что можно говорить о некотором «потеплении» в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе.

«Ну а как же? Смотрите, во-первых, уже произошёл обмен удерживаемыми лицами. Это же состоялось. Мы добились развода сил в трёх точках. Это состоялось. Мы встретились сейчас в нормандском формате и обсудили очень важный широкий круг вопросов — и по многим из них достигли прогресса. Это состоялось. Поэтому всё это вместе даёт нам основания полагать, что процесс развивается в правильном направлении», — подчеркнул Путин.

Положительно оценил встречу и украинский лидер Владимир Зеленский.

«Конечно же, остаются вопросы, которые нам в настоящий момент не удалось ещё решить. И мы обязательно должны это сделать в будущем — и сделаем это. Я убеждён, что у нас это получится вместе. Последняя встреча в нормандском формате прошла три года назад. И сам факт, что у нас получилось разблокировать, перезапустить диалог, сам по себе этот факт уже является позитивным сигналом», — сказал он.

Прогресс в переговорах отметил представитель принимающей стороны — президент Франции Эммануэль Макрон.

«Наше сегодняшнее обсуждение — я благодарю всех участников — позволило нам значительно продвинуться по этим вопросам. Разведение сторон, обмен удерживаемыми лицами, утверждение прекращения огня — всё это пункты, позволяющие нам усилить доверие сторон», — сказал глава Пятой республики.

По мнению канцлера ФРГ Ангелы Меркель, на прошедшей встрече все лидеры продемонстрировали волю к решению политических проблем.

«Я открыто говорю, что нам нужно ещё многое сделать, но после сегодняшней встречи мне кажется, что у нас есть воля к тому, чтобы урегулировать сложные вопросы. Воля, которая у нас есть, — это элемент решения всех политических проблем», — подчеркнула Меркель, отметив, что очень довольна прошедшей встречей.

Оценивая итоги переговоров и перспективы, депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек отметил, что в дальнейшем важно обеспечить потепление отношений между Россией и Украиной.

«Я уверен, что самое главное и для Москвы, и для Киева, чтобы эта тенденция продолжалась... Ведь не может быть вражды между двумя братскими народами. Не менее радостно и то, что у пленных с обеих сторон есть шанс вернуться домой к Новому году. Я хочу верить и очень на это надеюсь, что процесс оттепели, который мы увидели на встрече «нормандской четвёрки», будет развиваться в этом направлении», — сказал он RT.

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В свою очередь, политолог Иван Мезюхо в разговоре с RT отметил, что, хотя парижская встреча и вселяет определённый оптимизм, до окончательного завершения конфликта ещё далеко.

«Конечно, договорённости, которые были достигнуты, вселяют некоторый оптимизм, что в конце концов стороны придут к какому-то решению, которое будет способствовать завершению этого конфликта. Тем не менее, судя по пресс-конференции лидеров государств, говорить о том, что уже завтра на востоке Украины наступит мир, не приходится. Я думаю, что сам факт того, что стороны объявили о том, что через четыре месяца должна состояться следующая встреча, конечно, позитивный факт», — подчеркнул эксперт.

Встреча Путина и Зеленского

Помимо четырёхсторонних переговоров на полях саммита лидеры провели и ряд двусторонних встреч. Одной из них стала первая личная встреча Путина и Зеленского. Она продлилась почти полтора часа.

Во время неё стороны затронули газовые вопросы — 31 декабря истекает действующий контракт на транзит российского голубого топлива в Европу через Украину. Несмотря на скорое истечение срока действия договора, новый до сих пор не согласован. Для заключения контракта стороны ведут переговоры — как двусторонние, так и трёхсторонние — с участием представителей Евросоюза.

Одним из ключевых противоречий остаётся вопрос исков и судебных споров — украинский «Нафтогаз» требует от российского «Газпрома» $3 млрд. Соответствующее решение принял Стокгольмский арбитраж. Однако российская компания считает его необоснованным и оспаривает в суде. При этом в «Газпроме» неоднократно заявляли, что условием нового договора о транзите является взаимный отказ от исков.

На переговорах Путина и Зеленского присутствовали глава «Газпрома» Алексей Миллер, министр энергетики РФ Александр Новак и исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко. В частности, российский лидер напомнил, что Москва предлагает Киеву перейти к прямым закупкам газа, что позволит украинским потребителям снизить стоимость энергоресурса на 25%.

«Помните известный детский стишок: «А у нас в квартире газ! А у вас?» И у вас есть и будет. Но может быть гораздо дешевле, если мы договоримся о совместной честной работе. Может быть дешевле на 25%, чем сегодня получает конечный потребитель, прежде всего промышленный потребитель», — сказал Путин.

При этом, оценивая переговоры с украинским президентом в целом, российский лидер счёл, что они прошли хорошо, и остался ими доволен. Зеленский, комментируя двустороннюю встречу, отметил, что у него не много опыта по газовым вопросам, однако, по его оценке, в вопросе продления контракта был достигнут прогресс.

«Это первое обсуждение этого вопроса, и не много опыта у меня в этих вопросах. Вы знаете, это только называлось двусторонней встречей, у нас там по семь человек было с каждой стороны. Мы начали обсуждать этот вопрос, и мне кажется, что вопрос сдвигается с мёртвой точки. Теперь наши советники уже будут вести работу, обсуждая форматы и детали транзита газа в Европу», — отметил украинский президент.