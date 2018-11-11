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Сторонников традиционных ценностей в Европе приравняют к террористам?

11 ноября 2018, 18:54  •  92 • В мире
Старый Свет находится в ожидании официальных заявлений по поводу якобы предотвращенных попыток покушения на президента Франции Макрона, премьер-министра Испании Санчеса и раскрытого заговора немецких военных
Автор:
Тер-Газарян Арам
Прошедшая неделя стала неожиданно успешной для контрразведок ведущих европейских держав – силовики раскрыли два покушения на глав государств и целый военный переворот в Германии. Причем членами подполья в ФРГ оказались (не сообщается даже приблизительное количество) офицеры элитных формирований бундестага. По данным журналистов, военные готовили убийства политиков средней руки и рассчитывали на поддержку коренных немцев.
Европейские СМИ уже назвали покушавшихся террористами несмотря на то, что официальные представители спецслужб до сих пор не сделали ни одного содержательного заявления. И даже не сообщили, как называются организации, готовившие покушения и госпереворот.
Проделки фейк-машины?
Шестидесятидвухлетний француз во время встречи лидеров мировых держав по случаю столетней годовщины окончания Первой мировой войны собирался убить Эммануэля Макрона керамическим ножом. А шестидесятитрехлетний пенсионер из Испании возмущался политикой нынешнего премьер-министра Педро Санчеса и просил участников одной из интернет-дискуссий выяснить график встреч политика. Через пару дней группа неких офицеров готовилась совершить переворот в Германии. На основании этой информации сейчас в Европе делаются предположения о наличии в разных странах большого числа террористических ячеек, члены которых хотят вернуть на континент традиционные ценности. При этом официальные представители спецслужб, комментируя эту информацию, доказательств не предъявляют, а ограничиваются личными оценочными суждениями «нет никаких сомнений» или «подозреваемый – идеальный волк-одиночка».

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