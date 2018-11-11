Сторонников традиционных ценностей в Европе приравняют к террористам?

Автор:

Тер-Газарян Арам

Прошедшая неделя стала неожиданно успешной для контрразведок ведущих европейских держав – силовики раскрыли два покушения на глав государств и целый военный переворот в Германии. Причем членами подполья в ФРГ оказались (не сообщается даже приблизительное количество) офицеры элитных формирований бундестага. По данным журналистов, военные готовили убийства политиков средней руки и рассчитывали на поддержку коренных немцев.

Европейские СМИ уже назвали покушавшихся террористами несмотря на то, что официальные представители спецслужб до сих пор не сделали ни одного содержательного заявления. И даже не сообщили, как называются организации, готовившие покушения и госпереворот.

Проделки фейк-машины?

Шестидесятидвухлетний француз во время встречи лидеров мировых держав по случаю столетней годовщины окончания Первой мировой войны собирался убить Эммануэля Макрона керамическим ножом. А шестидесятитрехлетний пенсионер из Испании возмущался политикой нынешнего премьер-министра Педро Санчеса и просил участников одной из интернет-дискуссий выяснить график встреч политика. Через пару дней группа неких офицеров готовилась совершить переворот в Германии. На основании этой информации сейчас в Европе делаются предположения о наличии в разных странах большого числа террористических ячеек, члены которых хотят вернуть на континент традиционные ценности. При этом официальные представители спецслужб, комментируя эту информацию, доказательств не предъявляют, а ограничиваются личными оценочными суждениями «нет никаких сомнений» или «подозреваемый – идеальный волк-одиночка».