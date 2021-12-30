Сторонники Саакашвили запутались в показаниях: Лежит или дерётся?

Сторонники экс-президента Грузии и бывшего главы одесской ОГА Михаила Саакашвили окончательно запутались в показаниях. Одни говорят о том, что политик лежит и едва ли не умирает, другие отмечают, что он полон сил, чтобы оказывать физическое сопротивление.

По словам главы группы адвокатов Саакашвили Ника Гварамии, в ночь на четверг экс-президента Грузии, несмотря на его физическое сопротивление, перевели из госпиталя Министерства обороны Грузии в специальный изолятор для особых заключённых, который находится в городе Рустави.

"Саакашвили похитили из Гори", - заявил он.

В то же время депутат Рады и девушка Саакашвили Елизавета Яцько заявила, что он находится в критическом состоянии. По её словам, о состоянии Саакашвили рассказал украинский консул, которому разрешили проведать экс-президента Грузии.

"Состояние критическое, он практически все время лежит, у него неврологические приступы, медицинской помощи он не получает. К сожалению, сейчас его состояние очень слабое, и это не шутки", - сообщила Яцько в своём Facebook.