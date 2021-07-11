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Сторонники "радужного марша" готовят ответный удар по Грузии

11 июля 2021, 20:35  •  221 • В мире
Сторонники "радужного марша" нашли себе сакральную жертву и готовят ответный удар по Грузии. Протест вышел за пределы соцсетей и перекинулся на улицы Тбилиси.
Журналист Юлия Витязева в своём Telegram отметила, что любому протесту нужна сакральная жертва. Грузинские сторонники "радужного марша" нашли её в операторе грузинского телеканала TV Pirveli Александра Лашкаравы. Журналист должен был освещать мероприятие организации "Тбилиси прайд", но пострадал при столкновении ратующих за права сексуальных меньшинств и тех, кто придерживается традиционных ценностей, верит в Бога и выступает против пропаганды извращений.
Стало известно о том, что оператор от полученных травм скончался. Точная причина его смерти неизвестна, но это не мешает борцам за права гомосексуалистов устраивать "крестовый поход" против гомофобов. Витязева написала, что в соцсетях духовенство подвергается нападкам, а правящую партию обвиняют в том, что она "пошла по пути России и Белоруссии".
Представители европейского и американского "радужного" сообщества весьма активно выдают публикации на нужную им тему. Витязева ещё раз подчеркнула, что официально причина смерти оператора не была названа, но происходящая из-за гибели этого человека "движуха наталкивает на определённые размышления". В числе прочего журналист задалась вопросом, кому это выгодно.
Чуть позже стало известно, что в Тбилиси начался стихийный митинг. Сторонники "радужного марша" требуют отставки премьер-министра Ираклия Гарибашвили и главы МВД Вахтанга Гомелаури. Поводом они называют смерть Лашкаравы.
К зданию парламента в столице Грузии вышли гражданские активисты, представители нескольких оппозиционных партий. Движение по проспекту Руставели не перекрыто, но на место уже прибыли наряды полиции, пишет ТАСС.
Напомним, 5 июля в Тбилиси должен был состояться "радужный марш". Жители грузинской столицы выступили за защиту традиционных ценностей и смогли помешать проведению акции. Сторонники сексуальных меньшинств вели себя агрессивно. Под ударом оказались журналисты. Сообщалось о более чем полусотне пострадавших представителей СМИ.
Одним из них и был Александр Лашкарава. 8 июля его выписали из больницы, а утром 11 июля его нашли мёртвым в его доме.

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