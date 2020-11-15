Сторонники президента США выкрикивали лишь три буквы. Трамп ответил сияющей улыбкой

В столице США тысячи людей вышли на марш, требуя честных результатов выборов и второго срока для действующего президента страны. Сюрпризом для участников акции стало появление на ней самого Дональда Трампа.

На видео видно, как кортеж действующего президента США проезжает сквозь толпу протестующих. Люди в едином порыве скандируют: "США". Трамп в ответ улыбается им из автомобиля.

По некоторым данным, президент США лично приказал изменить маршрут движения кортежа (чтобы попасть на акцию), - пишет телеведущий Владимир Соловьёв в своём Telegram-канале.

Напомним, что штаб Трампа заявляет о масштабных махинациях с голосами избирателей в ключевых штатах Америки. Адвокаты президента подают один иск за другим, требуя отмены результатов голосования и пересчёта всех бюллетеней. Официально победитель выборов до сих пор не объявлен.