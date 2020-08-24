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Сторонники Порошенко призвали Зеленского захватить Крым
24 августа 2020, 22:25 • 58 • Политика
Действующая оппозиция готова оказать поддержку Киеву в этом вопросе
Президент Незалежной Владимир Зеленский имеет в настоящее время возможность для наступления в Крым. Такое заявление сделал экс-секретарь СНБО Александр Турчинов.
Украинский лидер обратился накануне к гражданам по случаю дня независимости государства. Он отметил, что те, кто сдал территорию "без боя", должны отвечать перед законом, а не вести речи о бесконечной любви к Родине.
По словам Турчинова, если рассуждать таким образом, то можно выявить множество причастных лиц, на которых стоило бы возложить ответственность – от экс-президента Виктора Януковича до тех, кто повинен в уничтожении государственной оборонной сферы. Однако акцент, по его словам, расставлен именно на нынешних оппозиционерах.
Турчинов считает, что Киев в сегодняшних условиях имеет "все возможности" для реализации наступления на территорию полуострова, так как сейчас уже не 2014 год. И партия "Европейская солидарность", в которую входит он сам, готова поддержать Зеленского.
"Но, к большому сожалению, боюсь, что "договорняк" с Россией для него куда важнее защиты украинской земли", – заявил экс-секретарь СНБО в беседе с корреспондентом "Радио Свобода".
Ранее замглавы МИД Украины Эмине Джапарова заявила, что Киев может сделать "Тюркский союз" площадкой для обсуждения вариантов по "возвращению" полуострова.
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