Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Ответ Путину: бастующие предприятия в Белоруссии закрывают
После "неудобной правды" об анализах Навального опубликовали и видео с...
Соратница Тихановской не выдержала испытания "как у Лукашенко" и улизн...
Как же так вышло?! Даже прозападные киевские СМИ в ужасе от итогов независимости
Главная / Политика

Сторонники Порошенко призвали Зеленского захватить Крым

24 августа 2020, 22:25  •  58 • Политика
Владимир Зеленский. Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Действующая оппозиция готова оказать поддержку Киеву в этом вопросе
Президент Незалежной Владимир Зеленский имеет в настоящее время возможность для наступления в Крым. Такое заявление сделал экс-секретарь СНБО Александр Турчинов.
Украинский лидер обратился накануне к гражданам по случаю дня независимости государства. Он отметил, что те, кто сдал территорию "без боя", должны отвечать перед законом, а не вести речи о бесконечной любви к Родине.
По словам Турчинова, если рассуждать таким образом, то можно выявить множество причастных лиц, на которых стоило бы возложить ответственность – от экс-президента Виктора Януковича до тех, кто повинен в уничтожении государственной оборонной сферы. Однако акцент, по его словам, расставлен именно на нынешних оппозиционерах.
Турчинов считает, что Киев в сегодняшних условиях имеет "все возможности" для реализации наступления на территорию полуострова, так как сейчас уже не 2014 год. И партия "Европейская солидарность", в которую входит он сам, готова поддержать Зеленского.
"Но, к большому сожалению, боюсь, что "договорняк" с Россией для него куда важнее защиты украинской земли", – заявил экс-секретарь СНБО в беседе с корреспондентом "Радио Свобода".
Ранее замглавы МИД Украины Эмине Джапарова заявила, что Киев может сделать "Тюркский союз" площадкой для обсуждения вариантов по "возвращению" полуострова.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



58
Источник
Похожие новости
24 августа 2020, 09:35
После "неудобной правды" об анализах Навального опубликовали и видео с отказом немецких врачей
24 августа 2020, 07:45
Кедми о большом провале в "белорусском майдане": "Два раза по морде публично... За что?"
24 августа 2020, 11:25
Лукашенко вышел за оцепление и сорвал аплодисменты тремя словами
24 августа 2020, 13:15
Неудобную правду о Навальном объяснил политтехнолог: Есть только два варианта
24 августа 2020, 16:55
Кого СБУ пытались похитить в Москве - источник назвал имя, а исполнитель оформил явку с повинной
24 августа 2020, 16:55
Попросил у России военной помощи: Кравчук сдал Лукашенко
Новости партнеров
 
Выбор дня
24 августа 2020, 09:35
После "неудобной правды" об анализах Навального опубликовали и видео с отка...
24 августа 2020, 07:45
Кедми о большом провале в "белорусском майдане": "Два раза по морде пу...
24 августа 2020, 11:25
Лукашенко вышел за оцепление и сорвал аплодисменты тремя словами
24 августа 2020, 13:15
Неудобную правду о Навальном объяснил политтехнолог: Есть только два варианта
24 августа 2020, 09:35
Из Омска немцы вытащили своего агента? "Посмотрите, какие врачи прилетели за Нав...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 августа 2020, 03:20
Лучше сразу "Градами"? Зеленский "научил" Лукашенко мирному решению проблем
21 августа 2020, 01:45
"СБУ в ярости после провала операции": Генерал-майор ФСБ в отставке о попытке похищения в Москве
18 августа 2020, 01:20
Оппозиция Белоруссии не удержалась: В состав совета включили профессионального русофоба - Пушков
20 августа 2020, 08:20
Кравчук предложил новую зону для Донбасса вместо боевой. И проговорился
19 августа 2020, 00:15
"Мягкий намёк" Путина о Белоруссии: Серия переговоров с лидерами ЕС как план президента
18 августа 2020, 03:10
"Лицемерие как оно есть": Макрон получил "ответочку" от Захаровой за свой белорусский призыв
22 августа 2020, 00:40
Российский рейс "в интересах МВД Беларуси" не пустили в страну
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.