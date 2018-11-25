Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Окажут негативное воздействие»: в Турции выступили против планов США установить...
Перехват повестки: как Хиллари Клинтон и бывший советник Трампа дают советы евро...
Испания добилась от Евросоюза решения по Гибралтару на своих условиях - премьер
Порошенко перечислил три «угрозы российского вмешательства» для выборов на Украи...
Главная / В мире

Сторонники Порошенко призвали выставить Нацгвардию по периметру Свято-Успенской Почаевской Лавры

25 ноября 2018, 01:24  •  62 • В мире
Депутаты от партии Блок Петра Порошенко «Солидарность» выступили за то, чтобы подразделения Национальной гвардии появились на территории Свято-Успенской Почаевской Лавры. Ранее украинский Минюст отменил решение экс-президента Виктора Януковича о передаче территорий канонической Украинской Церкви.
Украинские депутаты Тарас Юрик, Олег Барна и Александр Дехтярчук в рамках брифинга призвали главу МВД Арсена Авакова обеспечить общественный порядок на территории Свято-Успенской Почаевской Лавры.
Свое требование политики объясняют якобы обеспокоенностью из-за возможных провокаций.
При этом, уточнил Тарас Юрик, силы Нацгвардии должны охранять объект по периметру, чтобы не допустить, как он выразился, инцидентов от представителей «русского мира».
Видеозапись выступления размещена на странице в Youtube от 22 ноября текущего года.
Ранее Братия Свято-Успенской Почаевской Лавры обратилась к верующим с посланием усилить молитвенное бдение ради Мира и единства верующих в лоне канонической Церкви.
Накануне стало известно, что Минюст Украины отменил решение Януковича о передаче части зданий Свято-Успенской Почаевской Лавры в пользование канонической Украинской Церкви.
15 ноября полиция Тернопольской области возбудила уголовное дело по факту данного правительственного решения. Сделано это было по ходатайству Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника.
Кроме того, в Киеве произошедшую в 2003 году перерегистрацию монастырского комплекса назвали незаконной.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

62
Источник
Похожие новости
25 ноября 2018, 01:24
Жителей Алеппо обстреляли снарядами с хлором - СМИ
24 ноября 2018, 15:24
Процесс важнее результата: в сенате США рассказали о сроках расследования «вмешательства» России в выборы
25 ноября 2018, 01:24
Сторонники Порошенко призвали выставить Нацгвардию по периметру Свято-Успенской Почаевской Лавры

24 ноября 2018, 18:54
С декабря интернет-пользователей лишат анонимности: В Белоруссии вступает в силу новый закон
24 ноября 2018, 21:54
«Окажут негативное воздействие»: в Турции выступили против планов США установить наблюдательные посты на севере Сирии
24 ноября 2018, 22:09
«А потом - на поезд до Парижа»: Украинцы в Сети поддержали протесты во Франции нацистским лозунгом
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
23 ноября 2018, 03:39
«Предпринимает манёвр»: что стоит за заявлением Турции о готовности приобрести американские ПВО Patriot
21 ноября 2018, 12:54
Телеканал CNN «растоптал» репутацию Хиллари Клинтон
18 ноября 2018, 05:28
Ж*почный список фейгина и пиар от федеральных СМИ
19 ноября 2018, 18:39
«Это не пройдет с Донбассом»: США планируют новый «майдан»
21 ноября 2018, 12:09
Вашингтон: все пусть уйдут, а Россия останется
19 ноября 2018, 21:54
ООН поддержал Россию, США и Украина опозорились (Л.И.С.)
20 ноября 2018, 16:54
Порошенко проиграл войну за автокефальную церковь
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.