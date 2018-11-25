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Сторонники Порошенко призвали выставить Нацгвардию по периметру Свято-Успенской Почаевской Лавры
25 ноября 2018, 01:24 • 62 • В мире
Депутаты от партии Блок Петра Порошенко «Солидарность» выступили за то, чтобы подразделения Национальной гвардии появились на территории Свято-Успенской Почаевской Лавры. Ранее украинский Минюст отменил решение экс-президента Виктора Януковича о передаче территорий канонической Украинской Церкви.
Украинские депутаты Тарас Юрик, Олег Барна и Александр Дехтярчук в рамках брифинга призвали главу МВД Арсена Авакова обеспечить общественный порядок на территории Свято-Успенской Почаевской Лавры.
Свое требование политики объясняют якобы обеспокоенностью из-за возможных провокаций.
При этом, уточнил Тарас Юрик, силы Нацгвардии должны охранять объект по периметру, чтобы не допустить, как он выразился, инцидентов от представителей «русского мира».
Видеозапись выступления размещена на странице в Youtube от 22 ноября текущего года.
Ранее Братия Свято-Успенской Почаевской Лавры обратилась к верующим с посланием усилить молитвенное бдение ради Мира и единства верующих в лоне канонической Церкви.
Накануне стало известно, что Минюст Украины отменил решение Януковича о передаче части зданий Свято-Успенской Почаевской Лавры в пользование канонической Украинской Церкви.
15 ноября полиция Тернопольской области возбудила уголовное дело по факту данного правительственного решения. Сделано это было по ходатайству Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника.
Кроме того, в Киеве произошедшую в 2003 году перерегистрацию монастырского комплекса назвали незаконной.
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