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Сторонники поглощения Молдовы Румынией рады, что приднестровский вопрос не решается

05 января 2020, 18:39  •  72 • Украина
Будет ли прогресс в переговорах между Кишинёвом и Тирасполем в 2020-м?
Ушедший 2019-й год не принёс прогресса в переговорном процессе между Кишинёвом и Тирасполем, наоборот, это был самый неудачный год в диалоге сторон. Никто не ожидает большого прогресса и от года наступившего – слишком много проблем накопилось в самой Молдове.
По мнению журналиста Валерия Демидецкого, руководителя представительства ТАСС в Молдове, решить приднестровский вопрос в обозримом будущем вряд ли удастся. Об этом он рассказал в эфире передачи «Главное» на телеканале TVС-21.
Демидецкий вспоминает события двадцатилетней давности и уверяет, что тогда стороны стояли намного ближе к примирению, чем сегодня – в 1999 году на переговорах между Кишинёвом и Тирасполем речь шла о том, какие посты приднестровским политикам может предоставить Молдова. Сегодня трудно даже представить, что стороны могли бы обсуждать подобную тему.
«Тогда мы стояли на пороге решения вопроса, а сейчас мы откатились очень далеко. Тогда это была заслуга и молдавской, и российской дипломатии. А сейчас пошло такое бодание между двумя берегами Днестра, я не знаю, как они договорятся. Я с симпатией отнёсся к заявлениям нового министра Чокоя. Он впервые сказал, что мы сами не хотим решать приднестровскую проблему. Многие политики радуются, что этот вопрос не решается, так как растёт процент желающих объединить Молдову с другим государством»,
– отметил Демидецкий.
К тому же произошли изменения и в самом переговорном формате «5+2», в котором посредниками выступают ОБСЕ, Россия и Украина, а наблюдателями – США и ЕС. Если раньше Украина поддерживала приднестровскую сторону, то теперь называет это своей ошибкой и выступает на стороне Кишинёва.
«К сожалению, сегодня нет чёткой позиции Украины в отношении Приднестровья. Существует определённая общая позиция – урегулирование должно основываться на уважении территориальной целостности и суверенитета Республики Молдова в пределах её правовых границ, объявленных в 1991 году. Сегодня нам легче сказать, что Украина не поддерживает. Моя страна выступает против федерализации Молдовы, она против любой расширенной автономии, она против присутствия российских войск в регионе»,
– рассказал заведующий отделом исследований Придунайско-Черноморского региона Национального института стратегических исследований Артём Филипенко в интервью румынскому интернет-изданию epochtimes-romania.com.
По его словам, «участие добровольцев из Национальной обороны Украины в военных действиях приднестровских сепаратистов является чёрной страницей в отношениях между Украиной и Молдовой». Сегодня в Киеве признают – это была ошибка. А виновата в этом, конечно же, «российская пропаганда», уверяет Филиппенко.
Тем не менее, президент Молдовы Игорь Додон настроен оптимистично и собирается встретиться с президентом Приднестровской Республики Вадимом Красносельским в январе или в феврале, чтобы обсудить «повестку на 2020 год».
По материалам СМИ

Фонд Стратегической Культуры

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