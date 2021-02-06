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Сторонники поглощения Молдавии Румынией стягивают силы

06 февраля 2021, 13:20  •  77 • Украина
В Молдавии прорумынское движение «Униря» (Unirea) ведёт переговоры с другими политическими силами с целью создать единый западнический блок для участия в досрочных парламентских выборах в мае-июне 2021 года.
Unirea в переводе с румынского – объединение. Движение было учреждено в 2020 году в результате слияния пяти унионистских партий (Национал-либеральной, Румынской народной, Либеральной, Союза спасения Бессарабии и партии «Демократия дома»).
Unirea выступает за ликвидацию молдавской государственности и поглощение Молдавии Румынией. Воодушевлённая победой на недавних президентских выборах гражданки Румынии Майи Санду, Unirea ведёт переговоры с политической платформой «Достоинство и правда» и партией президента «Действие и солидарность».
По словам лидера Unirea Валериу Мунтяну, рассматриваются два варианта действий: объединение всех унионистских и проевропейских сил для получения максимального количества голосов или создание двух блоков – унионистского и проевропейского, координирующих политическую работу.
Unirea приветствует недавнее решение Конституционного суда Молдавии о лишении русского языка статуса межнационального общения, но обещает Гагаузии, обладающей автономно-территориальным статусом в составе Молдавии, сохраняющей русский язык в общении и выступающей против унионистских проектов Кишинёва, своё представительство в парламенте.
У гагаузов и других национальных меньшинств, к каковым в Молдавии относятся русские, нет оснований доверять обещаниям рымынизаторов. Стремление Санду к монолингвистической политике говорит о попытках подавить в республике практику общения на русском языке. Посол Румынии в Молдавии Даниэл Ионицэ уже одобрил решение молдавского Конституционного суда по языку и заявил, что русский язык в статусе языка межнационального общения «раскалывает» молдавское общество.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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