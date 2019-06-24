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Сторонники партии Саакашвили устроили митинг у здания ЦИК в Киеве
24 июня 2019, 15:39 • 113 • Украина
Сторонники партии бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили «Движение новых сил» устроили акцию протеста возле здания Центральной избирательной комиссии Украины.
РИА Новости
Об этом фракция сообщила на своей странице в Facebook.
«Вход в ЦИК заблокирован. Представителей Движения новых сил Михаила Саакашвили не пропускают в помещение. Кроме того, сейчас к ЦИК стягивают Нацгвардию», — указывается в заявлении.
Также в соцсети выложены видео с митинга около здания ЦИК.
Ранее Центральная избирательная комиссия Украины отказала в регистрации в депутаты кандидатам от партии «Движение новых сил» Саакашвили. Политик обвинил экс-президента Украины Петра Порошенко в недопуске своей политсилы на выборы в Верховную раду.
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