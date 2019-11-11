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Сторонники независимости Каталонии перекрыли испано-французскую границу

11 ноября 2019, 22:09  •  78 • В мире
Сторонники независимости Каталонии из политического объединения Tsunami Democratic (Цунами демократии) перекрыли импровизированными баррикадами главную автостраду, соединяющую Испанию с Францией.
Такое происходит во второй раз. На прошлой неделе демонстранты уже перекрывали эту транспортную артерию. Сейчас акция протеста носит более массовый характер.
Каталонцы требуют от Мадрида сесть за стол переговоров и выпустить из тюрьмы политиков, осуждённых за организацию референдума о независимости Каталонии. Звучат также призывы к международным институтам обратить внимание на мнение каталонского народа.
«Мы собрались здесь, и это наш крик к международному сообществу: услышьте то, что происходит в Испании, поймите, что единственный способ прийти к согласию – это переговоры», – говорит Tsunami Democratic.
Около тысячи автомобилей стоят в длинной пробке, многие отдыхающие не могут проехать из Испании во Францию и наоборот. Испанская полиция установила полицейские кордоны на подъезде к месту событий, чтобы не допустить прибытия дополнительных сил манифестантов.
С противоположной стороны границы стоят патрули французских полицейских, вооружённых спецсредствами. Несколькими автокранами французским правоохранителям удалось частично расчистить дорогу для прохождения транспорта, скопившегося с французской стороны.
Протестующие намерены блокировать дорогу в течение трёх дней. Они завозят к месту событий спальные мешки, продукты питания, газовые баллоны, запасные батареи для сотовых телефонов, установили передвижные кухни и сцену, с которой звучат лозунги в поддержку каталонского суверенитета и призыв перекрывать дорогу не только своими телами, но и машинами.
Организаторы протестов завили, что это новая форма мирного гражданского неповиновения, к которой они прибегают с использованием смс-сообщений и соцсетей для мобилизации своих сторонников.
«Вместо контроля и насилия мы придерживаемся открытости для реализации наших будущих [политических] возможностей», – подчёркивают они.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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