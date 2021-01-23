Сторонники Навального задержаны в Хабаровске - СМИ

По данным хабаровского издания DVHAB.Ru, в городе уже прошли первые задержания участников несанкционированного митинга.

"Двух-трёх человек за последние несколько минут уже задержали", - сообщается со ссылкой на очевидцев.

Уточняется, что среди задержанных - несколько блогеров, которые вели трансляцию с места протестной акции, а также координатор местного штаба Навального.

Напомним, Следственный комитет и Верховный суд поддержали предложение ужесточить наказания за вовлечение детей в политические протесты. Как ранее заявил актёр Егор Шереметьев, поддержавший блогера Алексея Навального, детям не место в политике. Участие несовершеннолетних в таких акциях может привести к непоправимому.