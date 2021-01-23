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Сторонники Навального задержаны в Хабаровске - СМИ

23 января 2021, 16:35  •  135 • Политика
В Хабаровске на несанкционированном митинге задержаны сторонники скандального блогера Алексея Навального. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на очевидцев.
По данным хабаровского издания DVHAB.Ru, в городе уже прошли первые задержания участников несанкционированного митинга.
"Двух-трёх человек за последние несколько минут уже задержали", - сообщается со ссылкой на очевидцев.
Уточняется, что среди задержанных - несколько блогеров, которые вели трансляцию с места протестной акции, а также координатор местного штаба Навального.
Напомним, Следственный комитет и Верховный суд поддержали предложение ужесточить наказания за вовлечение детей в политические протесты. Как ранее заявил актёр Егор Шереметьев, поддержавший блогера Алексея Навального, детям не место в политике. Участие несовершеннолетних в таких акциях может привести к непоправимому.

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