Сторонники Навального устроили потасовки в центре Москвы, сам блогер задержан

"В центре Москвы за организацию несогласованной акции задержан А.Навальный. Он доставлены в территориальный отдел полиции для решения вопроса о привлечении к ответственности в соответствии с законом", - сказали в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Тем временем сторонники видеоблогера и оппозиционера, собравшиеся на несанкционированную акцию в центре Москвы, на Пушкинской площади, устроили потасовки со своими идеологическими противниками и полицией. Они подрались с участниками движения НОД, вышедшими на площадь накануне Дня Победы. Активисты НОДа пели военные песни. Но сторонники Навального ввязались с ними в драку.

Активисты НОДа пели военные песни.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кроме того, участники несанкционированной акции кидали камни и бутылки с водой в сторону полиции. Автомобильное движение на Тверской было затруднено из-за того, что сторонники Навального вышли на проезжую часть.

Камни и бутылки, которые кидали в сторону полиции участники несогласованной акции.Фото: Роман ГОЛОВАНОВ

На предупреждения и просьбы полиции разойтись, так как акция не санкционирована, участники митинга не реагировали.

Сам Алексей Навальный, приехавший на свою акцию, был задержан сотрудниками полиции и доставлен в ОВД Красносельского района.

Били всех без разбора. Журналисту Комсомолки тоже досталось в гуще потасовки.Фото: Роман ГОЛОВАНОВ

Напомним, что мэрия Москвы согласовала акцию сторонников Навального 5 мая на проспекте Сахарова. Но Навальный отказался от этого места и призвал выйти на несанкционированную акцию на Пушкинской площади. Столичные власти назвали эти призывы провокацией, предупредив, что в случае проведения несогласованной акции будут действовать в соответствии с законом.

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