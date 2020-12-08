Сторонники Майи Санду зовут на новые митинги

«Ожидалось, что после победы Майи Санду напряжение спадёт, однако оно растёт вопреки прогнозам»

В понедельник, 7 декабря, на заседании молдавского парламента планировалось рассмотреть инициативу депутатов фракций «Платформа DA» (Андрей Нэстасе) и PAS (Майя Санду) по выражению вотума недоверия главе МВД Молдовы Павлу Войку. Министра обвиняют в том, что его ведомство «кажется неподготовленным к борьбе с криминальными группами, МВД не справляется с защитой прав и свобод граждан Молдовы».

Однако заседание парламента не состоялось – в зале оказалось всего 38 депутатов из 101. Не пришли на заседание парламента депутаты-социалисты, а также депутаты платформы Pentru Moldova. При этом социалисты предупредили о том, что не собираются принимать участие в обсуждении вотума недоверия главе МВД.

«Парламентская фракция ПСРМ не будет участвовать в заседании законодательного собрания. Вместо этого бесплодного спектакля депутаты-социалисты предпочитают прямые дискуссии с народом, поэтому сегодня у них день визитов в территории. Депутаты ПСРМ общаются с гражданами и собирают предложения по госбюджету, чтобы находить решения для улучшения жизни людей»,

– говорится в сообщении пресс-службы ПСРМ.

В итоге спикер парламента Зинаида Гречаный констатировала отсутствие кворума и невозможность проведения заседания.

Тем временем партия «Платформа DA» уже обратилась в Конституционный суд с требованием отменить принятые парламентом на прошлой неделе законопроекты – о переподчинении Службы информации и безопасности парламенту, а не президенту, об аннулировании законов о передаче Республиканского стадиона Посольству США и о статусе русского языка как языка межнационального общения, а также «пакет гагаузских законов».

В партии уверяют, что законы эти приняты с нарушением процедуры, следовательно, их необходимо срочно отменить. Особое беспокойство у оппозиционных депутатов вызывает аннулирование решения о передаче Республиканского стадиона Посольству Соединённых Штатов.

«В ходе принятия законов и решений была серьёзно нарушена процедура, кроме того, все они направлены на разобщение общества, либо связаны с продвижением серых схем. Запросы были тщательно подготовлены, и мы уверены, что все решения парламента будут признаны Конституционным судом незаконными»,

– рассказал журналистам в понедельник депутат фракции «Платформа DA» Дину Плынгэу.

Кроме того, «Платформа DA» зовёт молдаван на новый митинг протеста – в четверг, 10 декабря. Цель очередного митинга всё та же – требование отставки правительства. При этом катастрофическая ситуация с быстрым распространением эпидемии коронавируса в стране политиков не останавливает. В партии «Платформа DA» намерены требовать, чтобы инаугурация нового президента Майи Санду прошла не 24 декабря (по закону), а уже 11 декабря.

Премьер-министр Ион Кику заявил в понедельник, что без всяких митингов и протестов, не подвергая жизни граждан угрозе, досрочные выборы и так состоятся в начале 2021 года, «сразу после утверждения бюджетно-налоговых проектов». И для этого совершенно ни к чему выводить людей на улицы.

«Мы наблюдаем сейчас определённое повышение градуса политической борьбы, это несколько неожиданно, ведь ожидалось, что после победы Майи Санду напряжение спадёт, так как нужны паузы, люди устают от постоянной политической борьбы. Идёт политическая схватка, но до кризиса, думаю, не дойдёт. Все стороны нуждаются в политическом компромиссе и перемирии»,

– прокомментировал ситуацию в молдавской политике политолог Корнелиу Чуря.