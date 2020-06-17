Сторонники Анатолия Шария провели удачную уличную акцию, но вровень с системной оппозицией встать не смогли – почему?

Сегодня у «шариков» случилось боевое крещение у президентской администрации, и значительный численный перевес (а также неожиданное появление в их рядах группы спортивных молодых людей) помог им избежать уличного боя с правыми радикалами. Неожиданно повела себя и полиция, оттерев от манифестантов рвавшуюся в бой группу националиста Карася и его «Сичи» (впрочем, «Сич» курируют конкуренты Авакова из СБУ, а у МВД с контрразведкой давние «тёрки»). В общем, обошлось без массового побоища.

И теперь о «партии Шария» говорят чуть ли не как о конкурентах «Оппозиционной платформы» Виктора Медведчука. Мол, сегодня на Украине появилась мощная политическая сила. Но вот так ли это? На митинге было порядка тысячи «шариков» (по подсчётам МВД, вдвое меньше, но это, в общем, не суть). Слишком мало, чтобы показаться «внушительной силой», тем паче, с прицелом на конкуренцию с ОПЗЖ. Повезло ещё, что националистов пришло немного, не больше ста человек – иначе «шарикам» пришлось бы полопаться. Худо пришлось бы.

Интрига, однако, не в этом. Мы, конечно, знаем успешный пример одной партии, лидер которой долго отдыхал за границей, а затем сел в пломбированный вагон и оказался в нужное время в нужном месте. Но у Ильича в России оставался партийный костяк. У Шария таковой отсутствует напрочь. Есть сторонники, сподвижники, попутчики и, вероятно, спонсоры. Но нет костяка. Есть сам Шарий и несколько десятков активистов. Это всё. Право, сравнивать с представительством ОПЗЖ что в Раде, что в регионах, некорректно. Тем не менее, судя по комментариям в лояльных Шарию изданиях, его адепты отбивают именно эту повестку – «я и Медведчук сегодня на равных!» Зачем Шарию натягивать сову на глобус, надувая щёки, решительно непонятно.

Хотя, не исключено, что «шарики» могли подписаться на участие в любимом украинском политическом аттракционе – договорняке. То-то они как-то быстро убрались от дома Зеленского – пять минут пошумели и ретировались. Мы не будем гадать, что за подноготная у этой договорной игры, но её элементы, согласитесь, налицо. Вялые стычки с несколькими нацистами из «Демсекиры», блокированные полицией боевики «Сичи», - как-то вяловато. Хотя анонсировали чуть ли не третий майдан и битву стенка на стенку. То ли «шарики» отвлекали внимание от приготовлений к атаке народных республик, то ли создавали дымовую завесу от попытки посадить Порошенко, то ли это были показательные выступление «новой оппозиции», угодной Зеленскому и его «слугам». Вот так бы и поделить новую Раду, чтобы только карманные «слуги» и надутые «шарики» - красота! Но это слишком эфемерно, чтобы быть правдой – как воздушный шарик, который так легко лопается.