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Сторонникам Лукашенко запретили въезд в Прибалтику

25 марта 2021, 15:25  •  78 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by
Белорусских оппозиционеров там готовы привечать
Власти Латвии, Литвы и Эстонии решили своеобразно отметить День независимости Белоруссии. В четверг, 25 марта, они опубликовали новый список граждан РБ, которым запрещено въезжать на территорию Прибалтики.
Запрет коснулся 118 человек, среди которых сотрудники правоохранительных органов Белоруссии, судьи и другие деятели, поддержавшие власть Александра Лукашенко после президентских выборов 9 августа 2020 года. Как пояснили в МИД Литвы, делано это "в знак солидарности с белорусским народом" и в ответ на "систематические репрессии" против "демократических устремлений белорусов".
Ранее прибалтийские республики уже вводили санкции против родственников и сторонников Лукашенко. В черном списке сейчас 274 белоруса, но, как предупредили в Вильнюсе, он будет дополняться.
При этом представителям противников Лукашенко дорога в Прибалтику открыта. Президент Литвы Гитанас Науседа принял 25 марта Светлану Тихановскую, которую назвал "лидером белорусского гражданского общества" и заверил ее, что Запад будет поддерживать "борьбу проснувшихся белорусов за свободную жизнь в демократической стране".
Несколько дней назад Тихановская запустила в интернете голосование в поддержку переговоров с властями Белоруссии, которые могут пройти под присмотром иностранных организаций и международных объединений. Это, по ее мнению, позволит совершить в республике "мирную революцию". При этом она призвала население Белоруссии не прекращать уличные протесты.

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