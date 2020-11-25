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Сторонник Трампа перешёл все границы. Американца арестовали за то, что он дышал

25 ноября 2020, 19:05  •  96 • В мире
Политические разногласия между рядовыми американцами не утихают. Во время одного из митингов произошёл странный инцидент. Сторонник Трампа перешёл все границы и в результате был арестован по обвинению в том, что он дышал.
Это произошло 21 ноября возле гольф-клуба в штате Виргиния. Известно, что заведение принадлежит Дональду Трампу. Его сторонники собрались на митинг. Один из участников, 61-летний Реймонд Дескинс, появился с надувным кругом, выступающие части которого обозначали голову и руки Трампа.
Мужчина подошёл к двум женщинам и начал им что-то говорить. Дамы стали возмущаться, так как на собеседнике не было защитной маски. Вспыхнул конфликт, сообщает телеканал NBC News. В какой-то момент Дескинс перешёл все границы: он дыхнул в сторону оппоненток, а затем ухмыльнулся и отошёл.
Женщины обратились в полицию. В заявлении они указали, что из-за действий сторонника Трампа могли быть заражены COVID-19, поэтому рискуют пропустить День благодарения. Правоохранители квалифицировали совершённое мужчиной как нападение и арестовали его. Было предъявлено обвинение в проступке, после чего Реймонда Дескинса отпустили.

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