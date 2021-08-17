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Сторонник Порошенко заявил, что Афганистан подставил Украину

17 августа 2021, 23:40  •  68 • Политика
Сторонник экс-президента Украины Петра Порошенко Константин Елисеев заявил, что Афганистан подставил его страну. Из-за действий боевиков, захвативших Кабул, все забыли об Украине.
Советник Порошенко Константин Елисеев прокомментировал ситуацию в Афганистане в разрезе украинской политики. Он заявил, что сложная обстановка в южно-азиатском государстве приковала к себе внимание всего мирового сообщества, в результате чего Украина отошла на второй план.
Первой жертвой станет саммит "Крымской платформы" 23 августа. Логично, что на полях саммита речь пойдёт не о пути деоккупации Крыма от российского агрессора, а об ужасах нового афганского режима,
- пишет Елисеев в своей статье на сайте партии "Европейская солидарность" (бывший "Блок Петра Порошенко").
Кроме того, советника Порошенко огорчает то, что на фоне ухудшения ситуации в Афганистане начнутся разговоры о необходимости усиления диалога с Россией для урегулирования политического кризиса в Азии.
Ещё одним неприятным сюрпризом для Украины стало то, что наличие статуса особого союзника США вне НАТО не спасло Афганистан от нашествия боевиков. Именно такой статус, на который украинские политики возлагали надежды, есть сейчас у Киева. В то же время Елисеев рассчитывает на то, что после фиаско в Афганистане нуждающиеся в быстрой пиар-победе американцы переключат внимание на Украину. Это может помочь президенту Украины Владимиру Зеленскому, который в конце августа должен встретиться со своим американским коллегой Джо Байденом.
Советник Порошенко также призвал украинские власти проанализировать действия боевиков "Талибана"*, чтобы применить их тактику молниеносной победы во время "противодействия русским войскам" ("русскими войсками" украинские чиновники называют ополченцев ДНР и ЛНР).
* "Талибан" - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.

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