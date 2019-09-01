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Сторговались против России: США подвели Украину и Польшу под газовое соглашение

01 сентября 2019, 01:09  •  38 • Политика
США, Украина и Польша подписали газовое соглашение о поставках американского СПГ в Европу. Выгодная для США сделка подается под видом борьбы за энергонезависимость от России.
Польша, США и Украина в субботу, 31 августа, подписали в Варшаве соглашение о сотрудничестве по поставкам природного газа. Об этом на пресс-конференции объявил министр энергетики США Рик Перри.
Речь идет о соглашении о поставках в Европу дорогого американского сжиженного природного газа (СПГ), который будет доставляться в Польшу на кораблях из США. Это подается как альтернатива дешевому газу из России.
"Таким образом мы помогаем польским партнерам стать независимыми от поставок российского газа", - заявил американский министр.
По плану США будут поставлять Польше СПГ через специально построенный для этого терминал. А уже Польша будет перепродавать этот газ соседней Украине.

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