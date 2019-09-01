Сторговались против России: США подвели Украину и Польшу под газовое соглашение

Польша, США и Украина в субботу, 31 августа, подписали в Варшаве соглашение о сотрудничестве по поставкам природного газа. Об этом на пресс-конференции объявил министр энергетики США Рик Перри.

Речь идет о соглашении о поставках в Европу дорогого американского сжиженного природного газа (СПГ), который будет доставляться в Польшу на кораблях из США. Это подается как альтернатива дешевому газу из России.

"Таким образом мы помогаем польским партнерам стать независимыми от поставок российского газа", - заявил американский министр.

По плану США будут поставлять Польше СПГ через специально построенный для этого терминал. А уже Польша будет перепродавать этот газ соседней Украине.