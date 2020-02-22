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СтопХлам

22 февраля 2020, 01:39  •  15 • Карикатуры
© Виталий Подвицкий
Минпромторг предложил повысить транспортные налоги на автомобили класса евро-3 и ниже. В министерстве отметили, что это позволит повысить привлекательность новых машин и окажет позитивное воздействие на окружающую среду.

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