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СтопХлам
22 февраля 2020, 01:39 • 15 • Карикатуры
Минпромторг предложил повысить транспортные налоги на автомобили класса евро-3 и ниже. В министерстве отметили, что это позволит повысить привлекательность новых машин и окажет позитивное воздействие на окружающую среду.
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