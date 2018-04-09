Стоп, снято

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09 апреля 2018, 14:09 • 100 • Карикатуры
Организация "Белые каски", которая создает сирийским боевикам положительный пиар, сообщила о "химатаке" в городе Дума. О том, что террористы готовят подобную провокацию, ранее рассказали в российском Генштабе.
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
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