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Стоп, снято

09 апреля 2018, 14:09  •  100 • Карикатуры

Организация "Белые каски", которая создает сирийским боевикам положительный пиар, сообщила о "химатаке" в городе Дума. О том, что террористы готовят подобную провокацию, ранее рассказали в российском Генштабе.

© РИА Новости / Виталий Подвицкий

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