Стоп машина. Как умирает пропаганда • 130 • Аналитика Проект «ЗЗ». Российская молодёжь отворачивается от кремлёвской пропаганды, пишут западные СМИ. Президент Путин объявил о создании организации, которая займётся производством — нет, не холодильников, утюгов и компьютеров, а контента, направленного на «духовно-нравственное воспитание молодёжи». Однако, по мнению зарубежной прессы, усилия по созданию подобного контента, способного влиять на общество, потерпели в России крах.









Тупик кремлёвской пропаганды

О тупике, в который попала кремлёвская пропаганда, рассказал в статье для газеты «The Telegraph» Мэтью Боднер, московский корреспондент британского издания.



Владимир Путин «приказал провести исследование», пишет журналист. Цель: исследовать онлайн-контент, влияющий на российскую молодёжь. Почему необходимо такое исследование? Потому, что «многие отворачиваются от традиционной кремлёвской пропаганды» («traditional Kremlin propaganda»), отмечает корреспондент.



Российский президент призвал изучить поведенческие модели молодых людей в российском Интернете, чтобы повысить уровень осведомлённости российских государственных органов, приводит журналист заявление, размещённое на официальном сайте Кремля.



Такой документ, отметим, и вправду имеется.



«Перечень поручений по итогам заседания Совета по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей» утверждён 14 октября 2019 г. президентом Путиным по итогам заседания Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.







Правительству РФ предписывается «предусматривать при разработке проектов планов основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, включение в них начиная с 2021 года мероприятий, направленных на формирование системы воспитания подрастающего поколения». В рамках этих мероприятий предусмотрены пункты «е» и «ж»:



е) обеспечить проведение регулярных исследований потребительских предпочтений и особенностей поведения молодёжной аудитории в российском сегменте сети «Интернет» в целях повышения уровня информированности органов государственной власти Российской Федерации и организаций, осуществляющих деятельность в сфере воспитания, о влиянии информационной среды на формирование взглядов подрастающего поколения;



ж) создать на базе некоммерческой организации координационный центр по организации производства контента, направленного на духовно-нравственное воспитание молодёжи, и его распространения в сети «Интернет».



Доклад по мероприятиям следует подготовить до 1 декабря 2019 г. Ответственным назначен Д. А. Медведев.



По мнению корреспондента Боднера, это поручение является частью общей повестки дня, направленной «на усиление государственного вмешательства в развитие российской семьи и образовательного процесса». Ранее в этом месяце, напоминает автор статьи, правительство увеличило годовой бюджет Федерального агентства по делам молодёжи с 7,7 до 11,9 млрд. рублей (около 190 млн. долларов). С ростом общественного недовольства, полагает британский журналист, государство активно ищет «новые способы влияния».



Самыми «неуловимыми» для Кремля оказались подростки и молодые люди. В последние годы именно молодые люди доминировали в акциях протеста и подрывали усилия СМИ, финансируемых государством, путём поиска и создания альтернативных информационных каналов в Интернете.





Ранее, продолжает автор, стремясь завоевать сердца молодёжи, Кремль сформировал «пропутинские молодёжные группы», к примеру, «Наши», которые «в конечном итоге пришли к провалу».



Путин попытался сделать это заново, продолжает Мэтью Боднер, создав «милитаристскую Молодёжную Армию» («Youth Army». Речь об «Юнармии». — О. Ч.), которую некоторые называют «путинской молодёжью» («Putin Youth»). Но и эти недавние усилия по созданию влиятельного контента потерпели фиаско, указывает Боднер.



В сентябре 2019 г. московская администрация попыталась подавить протесты в столице, наняв рэпера Тимати для записи музыкального клипа под названием «Москва», где протесты оппозиции высмеивались, зато нахваливались бургерные в столице. Видеоролик был обнародован в преддверии выборов. Результат — плачевный. Это музыкальное видео быстро обросло дизлайками и поставило антирекорд на канале «YouTube». Рэперу Гуфу, фигурировавшему в клипе, пришлось позднее извиняться перед своими фанатами в Интернете. Тимати тоже раскаялся.







По ту сторону границы

Екатерина Кель в немецком издании «Süddeutsche Zeitung» отмечает, что «в течение многих лет организованные кампании дезинформации из России оказывали влияние на общественность во многих странах Восточной и Центральной Европы».



Упомянутые стран имеют нечто общее, связующее: тридцать лет тому назад все они находились по ту сторону «железного занавеса». «Занавеса» давно нет, советской идеологии нет, однако влияние России в этих странах отнюдь не пропало. По мнению Кель, влияние особенно заметно в области прессы. Средства массовой информации, этот инструмент информирования общественности, «пропитаны пропагандой».



Журналистка пишет, что ещё в 2013 году глава русского Генштаба заявлял, что информация может являться частью гибридной войны, то есть оружием.



Далее в материале рассматриваются точки зрения экспертов на вопрос пропаганды и лжи в СМИ.



Ян Берендс, сотрудник Центра исследований современной истории (Потсдам), полагает, что «ложное повествование» способно вызвать «неопределённость» в социуме. В качестве примера учёный приводит сообщение о протестах на украинском Майдане под управлением Запада. Утверждение о западном управлении сеет хаос в обществе. И непрочные кризисные государства оказываются в опасности. Тем не менее, господин Берендс не считает, что во всём этом следует видеть «заговор». По его мнению, машина пропаганды отнюдь не всемогуща и охватывает своим воздействием лишь малую часть населения.



В статье приводится и болгарское экспертное мнение. Научный сотрудник Центра исследования демократии Румена Филипова полагает, что в нынешней Болгарии, где олигархия подмяла под себя чуть ли не все медиахолдинги, а былые стандарты журналистики рухнули, семена «пророссийской пропаганды» упали на благодатную почву. «Нами установлена очевидная связь между приближённостью собственников изданий к пророссийским группам и распространением прокремлёвских нарративов», — говорит Филипова.



В Эстонии, где свобода прессы высока (в рейтинге свободы прессы от «Репортёров без границ» республика занимает одиннадцатое место) исследователи тоже обнаруживают следы Кремля. Дмитрий Теперик, руководитель Центра обороны и безопасности, сообщает о «подозрительных сетях», симпатизирующих Кремлю. Эти сети прячутся под личиной неправительственных организаций или активистов, а их действия направлены первым делом на русскоговорящее население. Впрочем, в Эстонии действует блог, транслируемый на эстонском, русском и английском языках, и он имеет целью «разоблачение фейков и попыток манипуляции».



В Молдове тоже говорят на эту тему. Владислав Саран, директор центра «Spirit Critic», поведал о «дезинформационной кампании российских троллей», которые влияют на общественное мнение в первую очередь посредством ТВ и радио.



Стефан Яньич с портала «Fakenews Tragač» (Сербия) уверяет, что в рамках «самых вредоносных дезинформационных кампаний» распространяются «ложные утверждения о конфликтах между Сербией и соседними государствами».



Что касается России, то, по словам Ю. фон Фрайтаг-Лорингхофена, руководителя бюро Фонда Фридриха Науманна в Москве, уже много лет телевидение в России придерживается «государственного курса». Критически настроенные к власти каналы либо устраняли из сетки вещания, либо покупали (в качестве примеров называются соответственно «Дождь» и «РБК»). Похожим образом аналитик обрисовывает и положение с газетами. Вывод эксперта: вероятно, режим «опасается любой открытой критики». Почему же? Фрайтаг-Лорингхофен отмечает, что наибольшие ресурсы российской пропаганды направлены вовсе не на Запад, а на внутреннее население. «Фабрики троллей» действуют именно в этом направлении и ориентированы первым делом на глушение в обществе критических мнений. Братство по этнониму. На саммите в Баку Тюркский совет пополнился Узбекистаном



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Там, где пропаганда дала всходы, убеждение уступает место слепой вере. Но из человека разумного способность критического суждения не вытравить никакой пропагандой. В случае «переедания» пропаганды возникает её отторжение — что и происходит сейчас в российском обществе, и происходит вне зависимости от того, что говорят по этому поводу европейские эксперты.



Пропаганда, особенно мастерская, чрезвычайно убедительная, созданная талантливыми людьми, мастерами в этом искусстве, в силу постоянного повторения и обретения привычки опасна для самих пропагандистов. Понемногу из действительности они перемещаются в нереальный мир, мир картинок. Российская молодёжь отворачивается от кремлёвской пропаганды, пишут западные СМИ. Президент Путин объявил о создании организации, которая займётся производством — нет, не холодильников, утюгов и компьютеров, а контента, направленного на «духовно-нравственное воспитание молодёжи». Однако, по мнению зарубежной прессы, усилия по созданию подобного контента, способного влиять на общество, потерпели в России крах.О тупике, в который попала кремлёвская пропаганда, рассказал в статье для газеты «The Telegraph» Мэтью Боднер, московский корреспондент британского издания.Владимир Путин «приказал провести исследование», пишет журналист. Цель: исследовать онлайн-контент, влияющий на российскую молодёжь. Почему необходимо такое исследование? Потому, что «многие отворачиваются от традиционной кремлёвской пропаганды» («traditional Kremlin propaganda»), отмечает корреспондент.Российский президент призвал изучить поведенческие модели молодых людей в российском Интернете, чтобы повысить уровень осведомлённости российских государственных органов, приводит журналист заявление, размещённое на официальном сайте Кремля.Такой документ, отметим, и вправду имеется.«Перечень поручений по итогам заседания Совета по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей» утверждён 14 октября 2019 г. президентом Путиным по итогам заседания Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.Правительству РФ предписывается «предусматривать при разработке проектов планов основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, включение в них начиная с 2021 года мероприятий, направленных на формирование системы воспитания подрастающего поколения». В рамках этих мероприятий предусмотрены пункты «е» и «ж»:Доклад по мероприятиям следует подготовить до 1 декабря 2019 г. Ответственным назначен Д. А. Медведев.По мнению корреспондента Боднера, это поручение является частью общей повестки дня, направленной «на усиление государственного вмешательства в развитие российской семьи и образовательного процесса». Ранее в этом месяце, напоминает автор статьи, правительство увеличило годовой бюджет Федерального агентства по делам молодёжи с 7,7 до 11,9 млрд. рублей (около 190 млн. долларов). С ростом общественного недовольства, полагает британский журналист, государство активно ищет «новые способы влияния».Самыми «неуловимыми» для Кремля оказались подростки и молодые люди. В последние годы именно молодые люди доминировали в акциях протеста и подрывали усилия СМИ, финансируемых государством, путём поиска и создания альтернативных информационных каналов в Интернете.Ранее, продолжает автор, стремясь завоевать сердца молодёжи, Кремль сформировал «пропутинские молодёжные группы», к примеру, «Наши», которые «в конечном итоге пришли к провалу».Путин попытался сделать это заново, продолжает Мэтью Боднер, создав «милитаристскую Молодёжную Армию» («Youth Army». Речь об «Юнармии». — О. Ч.), которую некоторые называют «путинской молодёжью» («Putin Youth»). Но и эти недавние усилия по созданию влиятельного контента потерпели фиаско, указывает Боднер.В сентябре 2019 г. московская администрация попыталась подавить протесты в столице, наняв рэпера Тимати для записи музыкального клипа под названием «Москва», где протесты оппозиции высмеивались, зато нахваливались бургерные в столице. Видеоролик был обнародован в преддверии выборов. Результат — плачевный. Это музыкальное видео быстро обросло дизлайками и поставило антирекорд на канале «YouTube». Рэперу Гуфу, фигурировавшему в клипе, пришлось позднее извиняться перед своими фанатами в Интернете. Тимати тоже раскаялся.Екатерина Кель в немецком издании «Süddeutsche Zeitung» отмечает, что «в течение многих лет организованные кампании дезинформации из России оказывали влияние на общественность во многих странах Восточной и Центральной Европы».Упомянутые стран имеют нечто общее, связующее: тридцать лет тому назад все они находились по ту сторону «железного занавеса». «Занавеса» давно нет, советской идеологии нет, однако влияние России в этих странах отнюдь не пропало. По мнению Кель, влияние особенно заметно в области прессы. Средства массовой информации, этот инструмент информирования общественности, «пропитаны пропагандой».Журналистка пишет, что ещё в 2013 году глава русского Генштаба заявлял, что информация может являться частью гибридной войны, то есть оружием.Далее в материале рассматриваются точки зрения экспертов на вопрос пропаганды и лжи в СМИ.Ян Берендс, сотрудник Центра исследований современной истории (Потсдам), полагает, что «ложное повествование» способно вызвать «неопределённость» в социуме. В качестве примера учёный приводит сообщение о протестах на украинском Майдане под управлением Запада. Утверждение о западном управлении сеет хаос в обществе. И непрочные кризисные государства оказываются в опасности. Тем не менее, господин Берендс не считает, что во всём этом следует видеть «заговор». По его мнению, машина пропаганды отнюдь не всемогуща и охватывает своим воздействием лишь малую часть населения.В статье приводится и болгарское экспертное мнение. Научный сотрудник Центра исследования демократии Румена Филипова полагает, что в нынешней Болгарии, где олигархия подмяла под себя чуть ли не все медиахолдинги, а былые стандарты журналистики рухнули, семена «пророссийской пропаганды» упали на благодатную почву. «Нами установлена очевидная связь между приближённостью собственников изданий к пророссийским группам и распространением прокремлёвских нарративов», — говорит Филипова.В Эстонии, где свобода прессы высока (в рейтинге свободы прессы от «Репортёров без границ» республика занимает одиннадцатое место) исследователи тоже обнаруживают следы Кремля. Дмитрий Теперик, руководитель Центра обороны и безопасности, сообщает о «подозрительных сетях», симпатизирующих Кремлю. Эти сети прячутся под личиной неправительственных организаций или активистов, а их действия направлены первым делом на русскоговорящее население. Впрочем, в Эстонии действует блог, транслируемый на эстонском, русском и английском языках, и он имеет целью «разоблачение фейков и попыток манипуляции».В Молдове тоже говорят на эту тему. Владислав Саран, директор центра «Spirit Critic», поведал о «дезинформационной кампании российских троллей», которые влияют на общественное мнение в первую очередь посредством ТВ и радио.Стефан Яньич с портала «Fakenews Tragač» (Сербия) уверяет, что в рамках «самых вредоносных дезинформационных кампаний» распространяются «ложные утверждения о конфликтах между Сербией и соседними государствами».Что касается России, то, по словам Ю. фон Фрайтаг-Лорингхофена, руководителя бюро Фонда Фридриха Науманна в Москве, уже много лет телевидение в России придерживается «государственного курса». Критически настроенные к власти каналы либо устраняли из сетки вещания, либо покупали (в качестве примеров называются соответственно «Дождь» и «РБК»). Похожим образом аналитик обрисовывает и положение с газетами. Вывод эксперта: вероятно, режим «опасается любой открытой критики». Почему же? Фрайтаг-Лорингхофен отмечает, что наибольшие ресурсы российской пропаганды направлены вовсе не на Запад, а на внутреннее население. «Фабрики троллей» действуют именно в этом направлении и ориентированы первым делом на глушение в обществе критических мнений.Там, где пропаганда дала всходы, убеждение уступает место слепой вере. Но из человека разумного способность критического суждения не вытравить никакой пропагандой. В случае «переедания» пропаганды возникает её отторжение — что и происходит сейчас в российском обществе, и происходит вне зависимости от того, что говорят по этому поводу европейские эксперты.Пропаганда, особенно мастерская, чрезвычайно убедительная, созданная талантливыми людьми, мастерами в этом искусстве, в силу постоянного повторения и обретения привычки опасна для самих пропагандистов. Понемногу из действительности они перемещаются в нереальный мир, мир картинок. Олег Чувакин Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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