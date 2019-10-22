Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
После дипломатического конфуза в Северодвинске Госдеп вспомнил про "Буревес...
"Похоже, ей нравится Путин": В Швеции сажают в обезьянник инакомыслящи...
Новым главой Совета по правам человека назначен Валерий Фадеев
«Нет никаких предпосылок»: как Украина планирует достичь «экономического прорыва...
Главная / Аналитика

Стоп машина. Как умирает пропаганда

22 октября 2019, 08:54  •  130 • Аналитика
Проект «ЗЗ». Российская молодёжь отворачивается от кремлёвской пропаганды, пишут западные СМИ. Президент Путин объявил о создании организации, которая займётся производством — нет, не холодильников, утюгов и компьютеров, а контента, направленного на «духовно-нравственное воспитание молодёжи». Однако, по мнению зарубежной прессы, усилия по созданию подобного контента, способного влиять на общество, потерпели в России крах.




Тупик кремлёвской пропаганды


О тупике, в который попала кремлёвская пропаганда, рассказал в статье для газеты «The Telegraph» Мэтью Боднер, московский корреспондент британского издания.


Владимир Путин «приказал провести исследование», пишет журналист. Цель: исследовать онлайн-контент, влияющий на российскую молодёжь. Почему необходимо такое исследование? Потому, что «многие отворачиваются от традиционной кремлёвской пропаганды» («traditional Kremlin propaganda»), отмечает корреспондент.

Российский президент призвал изучить поведенческие модели молодых людей в российском Интернете, чтобы повысить уровень осведомлённости российских государственных органов, приводит журналист заявление, размещённое на официальном сайте Кремля.

Такой документ, отметим, и вправду имеется.

«Перечень поручений по итогам заседания Совета по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей» утверждён 14 октября 2019 г. президентом Путиным по итогам заседания Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.



Правительству РФ предписывается «предусматривать при разработке проектов планов основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, включение в них начиная с 2021 года мероприятий, направленных на формирование системы воспитания подрастающего поколения». В рамках этих мероприятий предусмотрены пункты «е» и «ж»:

е) обеспечить проведение регулярных исследований потребительских предпочтений и особенностей поведения молодёжной аудитории в российском сегменте сети «Интернет» в целях повышения уровня информированности органов государственной власти Российской Федерации и организаций, осуществляющих деятельность в сфере воспитания, о влиянии информационной среды на формирование взглядов подрастающего поколения;

ж) создать на базе некоммерческой организации координационный центр по организации производства контента, направленного на духовно-нравственное воспитание молодёжи, и его распространения в сети «Интернет».


Доклад по мероприятиям следует подготовить до 1 декабря 2019 г. Ответственным назначен Д. А. Медведев.

По мнению корреспондента Боднера, это поручение является частью общей повестки дня, направленной «на усиление государственного вмешательства в развитие российской семьи и образовательного процесса». Ранее в этом месяце, напоминает автор статьи, правительство увеличило годовой бюджет Федерального агентства по делам молодёжи с 7,7 до 11,9 млрд. рублей (около 190 млн. долларов). С ростом общественного недовольства, полагает британский журналист, государство активно ищет «новые способы влияния».

Самыми «неуловимыми» для Кремля оказались подростки и молодые люди. В последние годы именно молодые люди доминировали в акциях протеста и подрывали усилия СМИ, финансируемых государством, путём поиска и создания альтернативных информационных каналов в Интернете.


Ранее, продолжает автор, стремясь завоевать сердца молодёжи, Кремль сформировал «пропутинские молодёжные группы», к примеру, «Наши», которые «в конечном итоге пришли к провалу».

Путин попытался сделать это заново, продолжает Мэтью Боднер, создав «милитаристскую Молодёжную Армию» («Youth Army». Речь об «Юнармии». — О. Ч.), которую некоторые называют «путинской молодёжью» («Putin Youth»). Но и эти недавние усилия по созданию влиятельного контента потерпели фиаско, указывает Боднер.

В сентябре 2019 г. московская администрация попыталась подавить протесты в столице, наняв рэпера Тимати для записи музыкального клипа под названием «Москва», где протесты оппозиции высмеивались, зато нахваливались бургерные в столице. Видеоролик был обнародован в преддверии выборов. Результат — плачевный. Это музыкальное видео быстро обросло дизлайками и поставило антирекорд на канале «YouTube». Рэперу Гуфу, фигурировавшему в клипе, пришлось позднее извиняться перед своими фанатами в Интернете. Тимати тоже раскаялся.



По ту сторону границы


Екатерина Кель в немецком издании «Süddeutsche Zeitung» отмечает, что «в течение многих лет организованные кампании дезинформации из России оказывали влияние на общественность во многих странах Восточной и Центральной Европы».

Упомянутые стран имеют нечто общее, связующее: тридцать лет тому назад все они находились по ту сторону «железного занавеса». «Занавеса» давно нет, советской идеологии нет, однако влияние России в этих странах отнюдь не пропало. По мнению Кель, влияние особенно заметно в области прессы. Средства массовой информации, этот инструмент информирования общественности, «пропитаны пропагандой».

Журналистка пишет, что ещё в 2013 году глава русского Генштаба заявлял, что информация может являться частью гибридной войны, то есть оружием.

Далее в материале рассматриваются точки зрения экспертов на вопрос пропаганды и лжи в СМИ.

Ян Берендс, сотрудник Центра исследований современной истории (Потсдам), полагает, что «ложное повествование» способно вызвать «неопределённость» в социуме. В качестве примера учёный приводит сообщение о протестах на украинском Майдане под управлением Запада. Утверждение о западном управлении сеет хаос в обществе. И непрочные кризисные государства оказываются в опасности. Тем не менее, господин Берендс не считает, что во всём этом следует видеть «заговор». По его мнению, машина пропаганды отнюдь не всемогуща и охватывает своим воздействием лишь малую часть населения.

В статье приводится и болгарское экспертное мнение. Научный сотрудник Центра исследования демократии Румена Филипова полагает, что в нынешней Болгарии, где олигархия подмяла под себя чуть ли не все медиахолдинги, а былые стандарты журналистики рухнули, семена «пророссийской пропаганды» упали на благодатную почву. «Нами установлена очевидная связь между приближённостью собственников изданий к пророссийским группам и распространением прокремлёвских нарративов», — говорит Филипова.

В Эстонии, где свобода прессы высока (в рейтинге свободы прессы от «Репортёров без границ» республика занимает одиннадцатое место) исследователи тоже обнаруживают следы Кремля. Дмитрий Теперик, руководитель Центра обороны и безопасности, сообщает о «подозрительных сетях», симпатизирующих Кремлю. Эти сети прячутся под личиной неправительственных организаций или активистов, а их действия направлены первым делом на русскоговорящее население. Впрочем, в Эстонии действует блог, транслируемый на эстонском, русском и английском языках, и он имеет целью «разоблачение фейков и попыток манипуляции».

В Молдове тоже говорят на эту тему. Владислав Саран, директор центра «Spirit Critic», поведал о «дезинформационной кампании российских троллей», которые влияют на общественное мнение в первую очередь посредством ТВ и радио.

Стефан Яньич с портала «Fakenews Tragač» (Сербия) уверяет, что в рамках «самых вредоносных дезинформационных кампаний» распространяются «ложные утверждения о конфликтах между Сербией и соседними государствами».

Что касается России, то, по словам Ю. фон Фрайтаг-Лорингхофена, руководителя бюро Фонда Фридриха Науманна в Москве, уже много лет телевидение в России придерживается «государственного курса». Критически настроенные к власти каналы либо устраняли из сетки вещания, либо покупали (в качестве примеров называются соответственно «Дождь» и «РБК»). Похожим образом аналитик обрисовывает и положение с газетами. Вывод эксперта: вероятно, режим «опасается любой открытой критики». Почему же? Фрайтаг-Лорингхофен отмечает, что наибольшие ресурсы российской пропаганды направлены вовсе не на Запад, а на внутреннее население. «Фабрики троллей» действуют именно в этом направлении и ориентированы первым делом на глушение в обществе критических мнений.
Братство по этнониму. На саммите в Баку Тюркский совет пополнился Узбекистаном


* * *


Там, где пропаганда дала всходы, убеждение уступает место слепой вере. Но из человека разумного способность критического суждения не вытравить никакой пропагандой. В случае «переедания» пропаганды возникает её отторжение — что и происходит сейчас в российском обществе, и происходит вне зависимости от того, что говорят по этому поводу европейские эксперты.

Пропаганда, особенно мастерская, чрезвычайно убедительная, созданная талантливыми людьми, мастерами в этом искусстве, в силу постоянного повторения и обретения привычки опасна для самих пропагандистов. Понемногу из действительности они перемещаются в нереальный мир, мир картинок.
Олег Чувакин

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



130
Источник
Похожие новости
21 октября 2019, 06:54
Репортаж Колорадского Таракана. День «Де», или Украденный Бессмертный полк
21 октября 2019, 19:54
Братство по этнониму. На саммите в Баку Тюркский совет пополнился Узбекистаном
21 октября 2019, 13:24
Казино в законе
21 октября 2019, 13:24
Порочная связь
22 октября 2019, 08:54
Многодоменная сила. Новая концепция войны США против России и Китая
22 октября 2019, 08:54
Стоп машина. Как умирает пропаганда
Новости партнеров
 
Выбор дня
22 октября 2019, 02:24
"Дело Чубайса живет": Правительство Медведева готовит новую приватизацию, н...
22 октября 2019, 03:39
Постпредство РФ посоветовало НАТО закупать учебники по истории вместо арктической фор...
22 октября 2019, 02:24
"Не заслуживает доверия": Представительница НАТО усомнилась в честности Пут...
22 октября 2019, 05:39
"Слово в слово разговор с Меркель": Макрона заподозрили в копировании канцл...
22 октября 2019, 05:39
We are the Mighty назвало испугавший США и НАТО самолет: Русский истребитель установи...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 октября 2019, 17:54
"Найти ей хорошего мужа. Из Чечни": Предложение Кадырова для журналистки возбудило Ходорковского и "главного либерала"
17 октября 2019, 16:39
Китайцы предупредили Россию об украинской «супер-ракете»
21 октября 2019, 16:39
«Мы не боимся»: в Сирии турки угодили в котел
16 октября 2019, 22:39
Зинченко сделал предложение украинской журналистке на стадионе «Олимпийский» в Киеве
20 октября 2019, 21:09
Был сговор? Кому выгодна турецкая операция в Сирии
17 октября 2019, 02:09
Синоптики рассказали, что необычного нас ждет в ноябре
19 октября 2019, 15:54
«Не успели поджечь»: что американцы бросили в Сирии
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.