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Стоп-кран не сработал: Польша капитулировала перед "Северным потоком-2"
10 марта 2021, 16:05 • 189 • Политика
Представитель польского правительства по стратегической энергетической инфраструктуре Пётр Наимский признал, что Польша вынуждена смириться с тем, что "Северный поток-2" будет достроен. Ранее Варшава неоднократно пыталась остановить проект.
По словам Наимского, всё указывает на то, что газопровод "Северный поток-2" будет достроен, однако польский чиновник считает, что могут возникнуть вопросы, связанные с вводом в эксплуатацию. Такое заявление Наимский сделал в эфире Польского радио.
Он признал, что несмотря на санкции, Россия продолжает достраивать последний участок газопровода. При этом председатель польского правительства по стратегической энергетической инфраструктуре выразил надежду, что дискуссия в отношении "Северного потока-2" продолжится.
"Мы всегда протестовали против этого проекта, потому что он противоречит безопасности Европы", - утверждал Наимский. По его мнению, проект используется в качестве политического инструмента.
Работы по строительству "Северного потока-2" были приостановлены в декабре 2019 года после отказа швейцарской Allseas укладывать трубы из-за возможных санкций со стороны США. Но в декабре 2020 года Nord Stream 2 AG возобновила прокладку трубы. В "Газпроме" ранее подчёркивали, что рассчитывают на ввод газопровода в эксплуатацию в "разумные сроки".
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