Стоп-банкрот: Мишустин объявил мораторий с 1 апреля

В России вводится мораторий на возбуждение дел о банкротстве. О таком решении сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Мораторий начнёт действовать с 1 апреля. Срок действия - полгода, уточнил Мишустин. По его словам, мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов будет распространяться на организации и граждан, в том числе ИП.



Такая мера поможет бизнесу справиться с трудностями и сохранить рабочие места.

Премьер-министр также уточнил, что мораторий не коснётся должников-застройщиков, которые занимаются строительством многоквартирных домов или другой недвижимости.

Ранее сообщалось, что в условиях санкционного давления обостряется конкуренция за господдержку. Средний бизнес рассчитывает перенести акцент с МСП на собственную поддержку, а малый - получить льготы самозанятых.