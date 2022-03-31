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Стоп-банкрот: Мишустин объявил мораторий с 1 апреля

31 марта 2022, 15:10  •  87 • Политика
В России вводится мораторий на возбуждение дел о банкротстве. О таком решении сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Мораторий начнёт действовать с 1 апреля. Срок действия - полгода, уточнил Мишустин. По его словам, мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов будет распространяться на организации и граждан, в том числе ИП.

Такая мера поможет бизнесу справиться с трудностями и сохранить рабочие места.
Премьер-министр также уточнил, что мораторий не коснётся должников-застройщиков, которые занимаются строительством многоквартирных домов или другой недвижимости.
Ранее сообщалось, что в условиях санкционного давления обостряется конкуренция за господдержку. Средний бизнес рассчитывает перенести акцент с МСП на собственную поддержку, а малый - получить льготы самозанятых.

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