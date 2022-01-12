Столтенбергу задали неудобный вопрос. Пришлось оправдываться и горячиться

Генсеку НАТО напомнили про преступления военного блока в Югославии. Столтенберг начал горячиться и оправдываться.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в 1999 году бомбил Югославию для защиты мирного населения и свержения президента страны Слободана Милошевича. Когда ему напомнили, что у НАТО не было на это права, Столтенберг принялся горячиться и оправдываться.

В ответ на эти заявления журналисты поинтересовались, не путает ли Столтенберг детали. Потому что у НАТО вроде бы не было никакого мандата ООН на бомбардировки Югославии.

Столтенберг горячится: НАТО не начинало войну в Югославии, мы потом уже туда вошли - защищать людей...

- описала реакцию генсека НАТО журналистка Анастасия Попова в своём Telegram-канале.

Напомним, что бомбардировки Югославии проходили не только вопреки международному праву, но и с использованием запрещённых средств ведения войны. В частности, американцы применили кассетные бомбы с начинкой из объединённого урана.