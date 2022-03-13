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Столтенберг забыл свериться с методичкой? Заявление о химоружии подставило США
13 марта 2022, 12:45 • 237 • Политика
Йенс Столтенберг поспешил оправдать своих шефов в США, но, по всей видимости, забыл свериться с методичкой.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о якобы подготовке Россией операции с применением химического оружия на Украине. Это феноменальная ложь в условиях, когда США - главный спонсор НАТО, не могут дать объяснения о работе военных биолабораторий, размещённых в разных точках Украины.
Столтенберг говорит, что Кремль, мол, изобретает ложные предлоги для оправдания своих действий на Украине. Якобы заявления Москвы об использовании химического и биологического оружия США - ложные, продолжает генсек НАТО:
- отметил Столтенберг, чьи слова приводит газета Welt am Sonntag.
Тут остаётся напомнить, что, во-первых, США признали, что руководили работой биологических лабораторий на Украине. И, во-вторых, в Пентагоне уже заявили, что не регистрируют никаких признаков возможного применения Москвой химоружия на Украине. С соответствующим заявлением выступал пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. Выходит, Йенс Столтенберг идёт против США, опровергая Пентагон? Или просто забыл свериться с новой методичкой?
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