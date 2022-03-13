Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Когда Россия возьмёт Мариуполь: Военкор с передовой дал честный прогноз
Европа в ужасе от украинских беженцев. Как просители убежища "отблагодарили...
Днепропетровские десантники отказываются идти на помощь Киевскому режиму
На Украине новое политическое убийство: Расстрелян один из бывших руководителей ...
Главная / Политика

Столтенберг забыл свериться с методичкой? Заявление о химоружии подставило США

13 марта 2022, 12:45  •  237 • Политика
Йенс Столтенберг поспешил оправдать своих шефов в США, но, по всей видимости, забыл свериться с методичкой.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о якобы подготовке Россией операции с применением химического оружия на Украине. Это феноменальная ложь в условиях, когда США - главный спонсор НАТО, не могут дать объяснения о работе военных биолабораторий, размещённых в разных точках Украины.
Столтенберг говорит, что Кремль, мол, изобретает ложные предлоги для оправдания своих действий на Украине. Якобы заявления Москвы об использовании химического и биологического оружия США - ложные, продолжает генсек НАТО:
Вполне возможно, что Россия сама может планировать операции с химическим оружием,
- отметил Столтенберг, чьи слова приводит газета Welt am Sonntag.
Тут остаётся напомнить, что, во-первых, США признали, что руководили работой биологических лабораторий на Украине. И, во-вторых, в Пентагоне уже заявили, что не регистрируют никаких признаков возможного применения Москвой химоружия на Украине. С соответствующим заявлением выступал пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. Выходит, Йенс Столтенберг идёт против США, опровергая Пентагон? Или просто забыл свериться с новой методичкой?

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


237
Источник
Похожие новости
13 марта 2022, 05:10
Названа причина, по которой ракеты могли ударить по объектам США в Ираке
13 марта 2022, 11:00
Карта освобождения Украины: раскрыты детали спецоперации
13 марта 2022, 03:25
Американцы ждут, чем ответит Байден после атаки на посольство США в Ираке
13 марта 2022, 01:40
Европу ожидает раскол в случае сохранения санкций против России - Spiegel
13 марта 2022, 05:10
"А Байден пришлёт открытку?": Читатели из Болгарии съязвили над "американским ковбоем"
13 марта 2022, 03:25
В Ираке атаковано консульство США: ракета могла прилететь из Ирана
Новости партнеров
 
Выбор дня
13 марта 2022, 05:10
Названа причина, по которой ракеты могли ударить по объектам США в Ираке
13 марта 2022, 03:25
"Все говорят, что не их": Инцидент в Загребе не на шутку перепугал европейц...
13 марта 2022, 07:30
Новые преступления: Неонацисты устроили грабеж в Мариуполе, сопротивлявшихся безжалос...
13 марта 2022, 07:30
Власти Румынии потрясены: Жители панически скупают масло
13 марта 2022, 05:10
Холодные квартиры и крах: Немцам озвучили реальный прогноз жизни без газа из России
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 марта 2022, 17:55
Обыск в штабе "Правового сектора"* вскрыл большой секрет НАТО
09 марта 2022, 00:10
Где прячется Зеленский: Президента Украины нет в Киеве. Его выдала картина в кабинете - эксперты
09 марта 2022, 11:50
На войне как на войне: Россия пойдёт ва-банк, заставив Запад тяжело пожалеть
10 марта 2022, 10:35
Россия ответила отказом Совету Европы: МИД поставил точку
10 марта 2022, 12:20
Украина — только начало: Эксперты заговорили о новой спецоперации
09 марта 2022, 04:15
"Ваше командование сбежало": нацбатам в Мариуполе ставят ультиматум русские военные
11 марта 2022, 09:25
Тридцать тысяч за детскую жизнь: Украинский боевик выдал правду о нацбатах
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.