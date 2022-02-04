Столтенберг возглавил норвежский Центробанк

Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг стал новым главой Центробанка Норвегии.

Генсек НАТО прежде говорил, что очень мотивирован приступить к работе на посту главы норвежского Центробанка. Его кандидатура одобрена, и Столтенберг возглавил Центробанк Норвегии.

Всего, напомним, в конкурсе на эту должность участвовали 22 кандидата.