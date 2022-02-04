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Столтенберг возглавил норвежский Центробанк
04 февраля 2022, 14:20 • 237 • Политика
Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг стал новым главой Центробанка Норвегии.
Генсек НАТО прежде говорил, что очень мотивирован приступить к работе на посту главы норвежского Центробанка. Его кандидатура одобрена, и Столтенберг возглавил Центробанк Норвегии.
Всего, напомним, в конкурсе на эту должность участвовали 22 кандидата.
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