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Столтенберг угрожает России: Новая холодная война объявлена

23 марта 2021, 22:10  •  140 • В мире
Генсек НАТО Йенс Столтенберг констатировал, что альянс приготовился к серьёзному противостоянию. Новая холодная война объявлена: Столтенберг объяснил, что на Восточном фланге НАТО уже развёрнуты боевые группы.
Североатлантический альянс уже не скрывает: противостояние времён холодной войны возродилось с новой силой. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что уже сейчас на восточной части военного блока находятся боевые группы.
Кроме того, на регулярной основе ведутся военные учения. Столтенберг подчеркнул, что таким образом альянс посылает чёткий сигнал "любому потенциальному противнику".
Называть, кого конкретно он имеет в виду в качестве противника, генсек НАТО не стал, однако обозначил географические ориентиры. И речь идёт о соседях России, именно с ними НАТО намерено ещё больше укрепить сотрудничество.
"Мы активизируем сотрудничество с партнёрами, такими как Грузия и Украина", - подчеркнул генеральный секретарь альянса.

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