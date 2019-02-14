Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Путин заявил о соблюдении перемирия в Сирии и призвал наладить работу конституци...
Каждый надеется, что уцелеет в одиночку, но выжить можно только сообща
Путин начал встречу с главой Ирана с соболезнований по поводу недавнего теракта ...
"Мордами бы их в собственную ложь": Западу дали жесткий ответ после от...
Главная / Политика

Столтенберг угрожает расширить присутствие НАТО в Черном море

14 февраля 2019, 18:09  •  21 • Политика
Глава НАТО Йенс Столтенберг угрожает расширить присутствие альянса в Черном море, оказывая поддержку Украине в регионе.
Руководство НАТО изучает возможности по расширению своего присутствия в Черном море. Об этом заявил генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг.
По словам политика, сейчас военный альянс оказывает сильную поддержку Киеву и изучает возможность принятия дальнейших решений в данной сфере. В частности, в ближайшее время в регионе начнутся военно-морские учения НАТО.
"Мы рассматриваем возможность увеличения присутствия в Черном море", - подчеркнул Столтенберг.
Напомним, ранее постпред Украины при НАТО Вадим Пристайко предложил альянсу сформировать "пакет помощи" для военно-морских сил страны.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


21
Источник
Похожие новости
14 февраля 2019, 14:54
Почувствует мировым лидером: Путин "купил" Лукашенко, пустив на встречу с Эрдоганом и Роухани
14 февраля 2019, 05:09
Посол США в России предложил провести "космические" переговоры президентов двух держав
14 февраля 2019, 11:39
Мировая война XXI века: Кто начнёт первым?
Загрузка...
13 февраля 2019, 22:39
В Конгрессе США предложили Гуайдо не платить России "преступные долги" Мадуро
14 февраля 2019, 14:54
В обход санкций США: Россия обсуждает с ЕС будущее расчетов с Ираном - Чижов
14 февраля 2019, 18:09
Путин заявил о соблюдении перемирия в Сирии и призвал наладить работу конституционного комитета
Загрузка...
Новости партнеров

 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
10 февраля 2019, 03:39
Венесуэла переводит нефтяные счета в Газпромбанк, подальше от санкций США - источник
12 февраля 2019, 17:24
Какое секретное оружие американцы испытали в Сирии против «вагнеровцев»
13 февраля 2019, 09:39
"Верните Крым": США поставили России в СБ ООН ультиматум по санкциям
10 февраля 2019, 22:04
Россия готовится к отключению от Интернета. И это правильно!
14 февраля 2019, 05:09
"Требуем немедленного доступа к нашим гражданам": Вместо благодарности за спасение пилотов, МИД Молдавии вручил российскому послу ноту протеста
11 февраля 2019, 08:54
Каратели ВСУ снимали c БПЛА смертельное попадание 122 мм снаряда в четырех защитников Донбасса — источник
13 февраля 2019, 06:24
"Посейдон" угрожает мирным американцам: Россию предупредили о надвигающемся информационном коме
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.