Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Аваков попал в ловушку "путинского дзюдо": В Сети объяснили просчёт Ук...
Грузинская оппозиция переносит протесты в регионы
"Готовы глотать обиды?": Немцы не постеснялись кулаками вбить правду в...
Путин и Лукашенко обсудят будущее Союзного государства
Главная / Украина

Столтенберг: точных сроков вступления Грузии и Украины в НАТО нет

03 декабря 2019, 17:24  •  86 • Украина
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил об отсутствии точных сроков для возможного вступления Грузии и Украины в НАТО, а также о подтверждении альянсом этой перспективы.
 
Reuters
 

«НАТО решило ещё на Бухарестском саммите, что Украина и Грузия станут членами альянса. Это решение остаётся. В то же время мы не устанавливаем точные временные рамки. Сейчас мы сосредоточены на том, как мы можем помочь этим странам двигаться в сторону евроатлантической интеграции», — цитирует Столтенберга РИА Новости.

Ранее бывший украинский президент Пётр Порошенко заявил, что Европа не будет чувствовать себя в безопасности, пока Украина не вступит в НАТО.

В октябре в НАТО отметили прогресс в осуществлённых Грузией реформах при подготовке возможного членства в альянсе и подчеркнули необходимость их продолжения.

24 ноября советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен сообщил, что Запад не считает, что для НАТО не было бы интересно включать Украину в состав альянса в условиях её «конфликта с Россией».

Политолог Иван Мезюхо, комментируя это заявление, отметил, что Украине стоит задаться вопросом, насколько целесообразно в данном контексте вступление в Североатлантический альянс.

Подробнее — в материале RT.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



86
Источник
Похожие новости
03 декабря 2019, 10:54
МИД Украины вручил послу Венгрии ноту протеста
02 декабря 2019, 21:54
Эксперт прокомментировал ситуацию с переговорами между Россией и Украиной по газу
03 декабря 2019, 17:39
Грузинская оппозиция переносит протесты в регионы
03 декабря 2019, 17:24
«Не люди потерялись, а государство»: в России ответили на слова Зеленского о жителях Донбасса
03 декабря 2019, 01:09
Зеленский объяснил важность диалога с Путиным
03 декабря 2019, 10:54
Спикер Рады рассказал о едином народе Украины
Новости партнеров
 
Выбор дня
03 декабря 2019, 01:24
Голландия поставила ультиматум России за "ценного свидетеля" по крушению MH...
03 декабря 2019, 11:09
"Зачем они подняли тему": Горбачёв обиделся на журналистов США, раскопавших...
03 декабря 2019, 14:24
"Готовы глотать обиды?": Немцы не постеснялись кулаками вбить правду воевав...
03 декабря 2019, 07:54
Если власть не понимает. Второй удар по майдану
03 декабря 2019, 04:39
"Об этом перед Путиным лучше не заикаться": Призыв Зеленского по Крыму в дв...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
28 ноября 2019, 01:09
"Надоели говорящие пиджаки": Правда от Поклонской взбудоражила жителей России
02 декабря 2019, 05:54
В Госдуме ответили на резкое заявление Авакова об отношениях РФ и Украины
28 ноября 2019, 07:39
Удар в сердце майдана
01 декабря 2019, 16:39
«О положительном статусе узнала во время родов»: как живут люди с ВИЧ-инфекцией
27 ноября 2019, 18:39
"Вот что С-400 делает!": Турция рискнула поставить ультиматум НАТО
29 ноября 2019, 03:09
В России ответили на претензии Киева из-за возвращенных кораблей
02 декабря 2019, 09:09
Россию обвиняют в том, что из Британии спешно вывозят золото
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.