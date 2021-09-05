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Столтенберг рассказал, как ЕС может разрушить НАТО
05 сентября 2021, 08:45 • 187 • Политика
Генсек НАТО Йенс Столтенберг предостерёг ЕС от создания собственной единой армии. По его мнению, такое решение угрожает будущему альянса, может его ослабить и разобщить Европу.
Столтенберг заявил, что, с одной стороны, поддерживает усилия ЕС в деле обеспечения общей безопасности, однако считает, что создание объединённой армии Европы никогда не сможет заменить НАТО. Генсек альянса отметил, что важнейшую роль в блоке играют не входящие в ЕС страны - Великобритания, Исландия, США, Норвегия, Канада и Турция. Об этом сообщает Sunday Telegraph.
"Любая попытка ослабить связь Северной Америки и Европы не только ослабит НАТО, но и разобщит Европу", - заявил Столтенберг.
Йенс Столтенберг является генеральным секретарём НАТО с 2014 года. Ранее он дважды занимал пост премьер-министра Норвегии: в 2000-2001 и в 2005-2013 годах.
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