Столтенберг рассказал, как ЕС может разрушить НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг предостерёг ЕС от создания собственной единой армии. По его мнению, такое решение угрожает будущему альянса, может его ослабить и разобщить Европу.

Столтенберг заявил, что, с одной стороны, поддерживает усилия ЕС в деле обеспечения общей безопасности, однако считает, что создание объединённой армии Европы никогда не сможет заменить НАТО. Генсек альянса отметил, что важнейшую роль в блоке играют не входящие в ЕС страны - Великобритания, Исландия, США, Норвегия, Канада и Турция. Об этом сообщает Sunday Telegraph.

"Любая попытка ослабить связь Северной Америки и Европы не только ослабит НАТО, но и разобщит Европу", - заявил Столтенберг.

Йенс Столтенберг является генеральным секретарём НАТО с 2014 года. Ранее он дважды занимал пост премьер-министра Норвегии: в 2000-2001 и в 2005-2013 годах.