Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Сложнее, чем можно представить»: к каким политическим последствиям может привес...
Чиновникам официально разрешили унижать народ
"Мы его начали сразу прессовать": Климкин рассказал байку, как пил вод...
В любом случае Порошенко будет сидеть
Главная / Политика

Столтенберг расписался в провале: В Госдуме назвали новую "ядерную" стратегию НАТО признанием полной бесполезности ПРО

25 мая 2019, 14:24  •  64 • Политика
В Госдуме посчитали новую военную стратегию, которую в НАТО собираются принять из-за "ядерной угрозы" со стороны России, признанием полной бесполезности размещённых в Европе систем ПРО. Йенс Столтенберг фактически расписался в провале, отмечает депутат Александр Шерин.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг дал понять, что Альянс собирается усиленно делать из России "ядерного монстра". По его словам, Альянс намерен впервые за десятилетия обновить свою военную стратегию. Документ уже был предварительно одобрен военными экспертами Альянса. Строиться политика НАТО будет, исходя из того, что "Россия всё чаще использует ядерную угрозу в адрес Запада", а на Востоке и Юге возникли новые вызовы.
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин посчитал, что таким образом генеральный секретарь Альянса фактически расписался в своём провале и признал, что предыдущая стратегия оказалась неспособной справиться с растущим военным потенциалом России.
"На сегодняшний момент Россия полностью обнулила все потуги и затраты на создание вблизи своих границ систем ПРО", - отметил депутат в комментарии RT.
По его мнению, Столтенберг своим заявлением пытался в очередной раз напугать Россию и вновь продемонстрировать что Москва — это "агрессор". Кроме того, генсек НАТО стремится привлечь новое финансирование.
Напомним, за последний год Россия продемонстрировала миру принципиально новые виды вооружений, которые сделали абсолютно бессмысленными существующие системы обороны. В частности, это гиперзвуковая ракета "Авангард", которую потенциальные противники не умеют ни перехватывать, ни даже отслеживать, подводные атомные беспилотники "Посейдон", противокорабельные ракеты "Циркон", способные с лёгкостью уничтожать как авианосцы, так и наземные цели.
Стоит особо подчеркнуть, что военной доктрине России отсутствуют формулировки по поводу возможных наступательных действий. В документе оговорено, что ядерное оружие может использоваться только для отражения внешней агрессии. На этом особо заострил внимание президент РФ Владимир Путин, говоря о возможном участии России в масштабных военных конфликтах.
В то же время, к примеру, армия США, подчинённая Пентагону, является исключительно наступательной. А за оборону территорий и защиту населения отвечают другие ведомства, включая национальную гвардию.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



64
Источник
Похожие новости
25 мая 2019, 11:09
Конгресс никто не спрашивал: США продаст арабским странам оружие для использования против Ирана
24 мая 2019, 18:54
В Кремле определили дату «прямой линии» с Путиным
24 мая 2019, 20:09
Россия готова работать с любым политиком, который придет на смену Мэй
24 мая 2019, 22:09
Госдепартамент США распространяет ложь о новой "химатаке" в Сирии для провоцирования гуманитарной катастрофы - Минобороны России
24 мая 2019, 15:39
От попытки убийства граждан России до заработка на бомбежках: Карьеру Терезы Мэй оценил Платошкин
25 мая 2019, 04:39
Бастрыкин "обеднел" на треть, но приобрел квартиру: Опубликована декларация главы СК
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 мая 2019, 04:24
"День освобождения от Порошенко": На Украине перед инаугурацией нового президента Зеленского не могут забыть о старом
25 мая 2019, 04:39
"Не стоит сразу искать "зраду": На Украине готовятся к худшему из-за решения Морского трибунала ООН
23 мая 2019, 00:39
Лукашенко подвёл цемент: Белорусов озадачило исчезновение "строительных" миллиардов
19 мая 2019, 02:24
Полуголый Лазарев в день финала "заманивает" голосовать за него на "Евровидении" - фото
18 мая 2019, 19:54
Олигархам и политикам Украины пригрозили разоблачением: "Это - лишь штормовое предупреждение"
20 мая 2019, 12:24
Игорь Шишкин: Обращение Зеленского на русском — это часть информационной войны
19 мая 2019, 02:09
Боевой «Монолит»: какой будет российская авиационная ракета нового поколения
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.