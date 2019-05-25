Столтенберг расписался в провале: В Госдуме назвали новую "ядерную" стратегию НАТО признанием полной бесполезности ПРО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг дал понять, что Альянс собирается усиленно делать из России "ядерного монстра". По его словам, Альянс намерен впервые за десятилетия обновить свою военную стратегию. Документ уже был предварительно одобрен военными экспертами Альянса. Строиться политика НАТО будет, исходя из того, что "Россия всё чаще использует ядерную угрозу в адрес Запада", а на Востоке и Юге возникли новые вызовы.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин посчитал, что таким образом генеральный секретарь Альянса фактически расписался в своём провале и признал, что предыдущая стратегия оказалась неспособной справиться с растущим военным потенциалом России.

"На сегодняшний момент Россия полностью обнулила все потуги и затраты на создание вблизи своих границ систем ПРО", - отметил депутат в комментарии RT.

По его мнению, Столтенберг своим заявлением пытался в очередной раз напугать Россию и вновь продемонстрировать что Москва — это "агрессор". Кроме того, генсек НАТО стремится привлечь новое финансирование.

Напомним, за последний год Россия продемонстрировала миру принципиально новые виды вооружений, которые сделали абсолютно бессмысленными существующие системы обороны. В частности, это гиперзвуковая ракета "Авангард", которую потенциальные противники не умеют ни перехватывать, ни даже отслеживать, подводные атомные беспилотники "Посейдон", противокорабельные ракеты "Циркон", способные с лёгкостью уничтожать как авианосцы, так и наземные цели.