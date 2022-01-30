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Столтенберг раскрыл намерения НАТО относительно Украины: "Есть неопределённость"

30 января 2022, 14:45  •  166 • Политика
Генсек НАТО Йенс Столтенберг дал интервью относительно ситуации вокруг Украины.
В НАТО нет точных данных о намерении России в отношении Украины, признался генеральный секретарь военного блока Йенс Столтенберг.
У нас есть неопределённость в вопросе намерений России на Украине,
- заявил генсек в интервью Би-би-си в воскресенье.
Таким образом генсек НАТО ответил на вопрос, является ли "угроза вторжения" России неминуемой.
При этом глава военного блока подчеркнул, что планов отправлять войска на Украину в случае обострения отношений между Москвой и Киевом у альянса нет, передаёт ТАСС.
НАТО также намерено продолжить поставку вооружений Украине и разрабатывать новые санкции против России, отметил Йенс Столтенберг.

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