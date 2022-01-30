Столтенберг раскрыл намерения НАТО относительно Украины: "Есть неопределённость"

Генсек НАТО Йенс Столтенберг дал интервью относительно ситуации вокруг Украины.

В НАТО нет точных данных о намерении России в отношении Украины, признался генеральный секретарь военного блока Йенс Столтенберг.

У нас есть неопределённость в вопросе намерений России на Украине,

- заявил генсек в интервью Би-би-си в воскресенье.

Таким образом генсек НАТО ответил на вопрос, является ли "угроза вторжения" России неминуемой.

При этом глава военного блока подчеркнул, что планов отправлять войска на Украину в случае обострения отношений между Москвой и Киевом у альянса нет, передаёт ТАСС.

НАТО также намерено продолжить поставку вооружений Украине и разрабатывать новые санкции против России, отметил Йенс Столтенберг.