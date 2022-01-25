|
Столтенберг "переобулся" за сутки. НАТО отрёкся от Украины
25 января 2022, 20:25 • 367 • Политика
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что силы Североатлантического альянса не будут размещены на Украине. Западный чиновник "переобулся" менее чем через сутки.
Столтенберг пообещал Москве не размещать на территории Украины войска НАТО. Таким образом альянс частично выполнил требования России о том, что Украину не возьмут в НАТО, а сам альянс не станет размещать на территории страны свои силы и оружие.
- отметил генсек в эфире CNN.
Примечательно, что сутками ранее Столтенберг говорил ровно обратное. 23 часа назад глава НАТО разместил твит, в котором повторил свой старый тезис, что любая страна имеет право вступить в НАТО. Речь шла о Швеции и Финляндии, но в тексте был явный намёк на Украину, поскольку именно эту формулировку Запад использует для оправдания своего расширения на эту страну.
- говорилось в сообщении.
Примечательно, что в настоящее время продолжаются переговоры между Россией и США. Тот факт, что Столтенберг неожиданно меняет позицию на фоне русско-американских переговоров подтверждает тезис, что НАТО управляют именно США, а не Столтенберг.
Подпишитесь на нас
367
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
22 января 2022, 04:55
|
21 января 2022, 17:50
|
21 января 2022, 04:25
|
21 января 2022, 13:45
|
25 января 2022, 03:30
|
23 января 2022, 01:55
|
21 января 2022, 09:40