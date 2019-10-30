Столтенберг призвал к мирному урегулированию конфликта в Донбассе

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс поддерживает усилия Киева по мирному урегулированию конфликта в Донбассе и приветствует прогресс, достигнутый в станице Луганской.

Об этом он заявил на брифинге с вице-премьер-министром Украины по вопросам интеграции с ЕС Дмитрием Кулебой.

«Мы видели определённый прогресс, который был достигнут в станице Луганской, и хотели бы, чтобы этому примеру следовали», — приводит ТАСС слова Столтенберга.

Он отметил, что альянс приветствует усилия Киева, направленные на снижение напряжённости, отвод войск и мирное разрешение конфликта на востоке Украины, поддерживает Киев в реализации ключевых реформ, в том числе в секторе безопасности и обороны.

По его словам, альянс, визит делегации которого — «чёткий сигнал солидарности» с Украиной, единодушен с Украиной в вопросе поддержки территориальной целостности и суверенитета страны.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что для возвращения контроля Киева над Донбассом необходимо выполнить три этапа: «завершение горячей стадии» конфликта, «примирение людей» и «безопасная реинтеграция».

Процесс разведения сил и средств в Золотом начался 29 октября.

В пресс-службе штаба операции объединённых сил сообщили, что процесс разведения войск вблизи Золотого займёт три дня.

Позднее Зеленский объявил о запуске фонда для международной поддержки Донбасса.