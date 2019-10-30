|
Столтенберг призвал к мирному урегулированию конфликта в Донбассе
30 октября 2019, 18:09 • 21 • Украина
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс поддерживает усилия Киева по мирному урегулированию конфликта в Донбассе и приветствует прогресс, достигнутый в станице Луганской.
Reuters
Об этом он заявил на брифинге с вице-премьер-министром Украины по вопросам интеграции с ЕС Дмитрием Кулебой.
«Мы видели определённый прогресс, который был достигнут в станице Луганской, и хотели бы, чтобы этому примеру следовали», — приводит ТАСС слова Столтенберга.
Он отметил, что альянс приветствует усилия Киева, направленные на снижение напряжённости, отвод войск и мирное разрешение конфликта на востоке Украины, поддерживает Киев в реализации ключевых реформ, в том числе в секторе безопасности и обороны.
По его словам, альянс, визит делегации которого — «чёткий сигнал солидарности» с Украиной, единодушен с Украиной в вопросе поддержки территориальной целостности и суверенитета страны.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что для возвращения контроля Киева над Донбассом необходимо выполнить три этапа: «завершение горячей стадии» конфликта, «примирение людей» и «безопасная реинтеграция».
Процесс разведения сил и средств в Золотом начался 29 октября.
В пресс-службе штаба операции объединённых сил сообщили, что процесс разведения войск вблизи Золотого займёт три дня.
Позднее Зеленский объявил о запуске фонда для международной поддержки Донбасса.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
21
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
28 октября 2019, 14:24
|
30 октября 2019, 02:09
|
28 октября 2019, 07:54
|
24 октября 2019, 19:09
|
26 октября 2019, 20:09
|
26 октября 2019, 00:39
|
29 октября 2019, 06:39