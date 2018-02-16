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Столтенберг признал рост военного присутствия США и НАТО в Европе
16 февраля 2018, 18:24 • 87 • В мире
На конференции по безопасности в Мюнхене генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что США вновь начали наращивать свой военный контингент в Европе. Тем, считает чиновник, Вашингтон доказал свою "приверженность" альянсу.
Североатлантический альянс наращивает свое военное присутствие в Европе. Сегодня этот простой факт признал даже генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Такие слова он произнес в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности. К ним он добавил, что участие Соединенных Штатов в деятельности вверенной ему структуры также непреклонно возрастает. Как заявил Столтенберг, США подтверждают свою преданность делу альянса "не только на словах, но и на деле".
Отметим, что слова Столтенберга об усилении присутствия США и НАТО на европейском континенте существенным образом контрастируют с другим его, сделанным сегодня заявлением. В нем генеральный секретарь отметил, что НАТО не желает новой холодной войны и не стремится к гонке вооружений с Россией.
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