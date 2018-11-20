Столтенберг предостерег Евросоюз от попыток соревноваться с НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Евросоюз не должен соревноваться с НАТО и пытаться дублировать его функции.

Руководство НАТО продолжает предостерегать Евросоюз от любых попыток создать войска или командование, которое дублировало бы функции самого НАТО. С соответствующей идеей недавно выступил президент Франции Эмманюэль Макрон. Затем эту идею подхватили и другие европейские политики.

Сегодня, 20 ноября, генсек НАТО Йенс Столтенберг в очередной раз резко раскритиковал это предложение. Он предостерег Европу от попыток «соревноваться с альянсом», а также от дублирования его функций.

Йенс Столтенберг в то же время подчеркнул, что не против, чтобы Евросоюз тратил средства на свою оборону.

«Я всегда ясно говорил, что ЕС в обороне не должен соревноваться с НАТО и дублировать функции альянса, потому что НАТО остается фундаментом безопасности ЕС», — цитирует ТАСС Столтенберга.