Столтенберг потерял "красные линии" в диалоге НАТО с Москвой

Йенс Столтенберг. Фото: Dimitrios Karvountzis/ Keystone Press Agency/ www.globallookpress.com

Блок хочет задействовать пятую статью организации при любой угрозе, даже не военной

Североатлантический блок оставляет за собой право вступить в военное противостояние с Россией по любому предлогу, который взбредет в голову деятелям союза. Такой вывод напрашивается, исходя из последних заявлений генсека НАТО Йенса Столтенберга.

Напомним, на прошлой неделе, выступая на интернет-семинаре в Университете Южной Флориды, норвежец объявил о готовности альянса соблюдать положения статьи 5 устава организации. Следовательно, Столтенберг намерен исполнить букву протокола в случае возникновения любой "угрозы" со стороны Москвы, в том числе не военного характера.

При этом натовский шеф не уточнил, какого именно рода должны быть "не военные угрозы" для блока.

Косвенно Столтенберг заявил об исчезновении "красных линий" в отношениях НАТО с Россией. Расплывчатость его формулировки о "не военных угрозах" позволяет широко трактовать пятую статью альянса, отмечает издание "Взгляд".

Так в НАТО неоднократно пытались приписать РФ хакерские атаки и якобы нежелание Москвы идти на диалог с Брюсселем.

Ранее директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова призвала представителей блока больше внимания уделять собственным проблемам, а не заниматься бесконечными обвинениями в адрес нашей страны в несуществующих дестабилизирующих действиях по отношению к другим государствам.

Кроме того, Москва посоветовала натовскому начальству определиться, чего они сами хотят: ввести диалог с Россией или ее сдерживать, поскольку на двух стульях сразу сложно усидеть.

