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Столтенберг попытался разжечь панику из-за России и сразу "сдулся": "Ни ясности, ни угроз"
17 декабря 2021, 15:50 • 216 • Политика
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в очередной раз попытался разжечь панику из-за России, но сразу "сдулся". Признался прямым текстом: "Ни ясности, ни угроз".
Во время совместной пресс-конференции в Брюсселе с премьером Болгарии Столтенберг заявил о том, что альянс надеется на лучшее, но должен готовиться к худшему в плане России. Попытавшись подкрепить свои слова какими-нибудь фактами, он отметил, что альянс наблюдает "значительное, последовательное и продолжающееся усиление российского военного присутствия". Одновременно с этим он также признался, что "нет никакой ясности в отношении целей такого наращивания".
При этом Столтенберг в том числе признался в том, что на самом деле никаких угроз НАТО не видит.
"Мы не видим никакой прямой угрозы кому-либо из членов альянса, но мы видим усиление напряжённости", - сказал он и добавил, что особое "напряжение" он чувствует вокруг Болгарии.
Фактически ни одного доказательства "коварных" планов России он так привести и не смог, но призвал "готовиться к худшему".
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