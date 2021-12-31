|
Столтенберг поговорил с Блинкеном о России: "Мы готовы"
31 декабря 2021, 21:40 • 213 • Политика
Генсек НАТО Йенс Столтенберг провёл переговоры с госсекретарём США Энтони Блинкеном. Стороны обсуждали Россию.
По словам генсека альянса, он обсудил с Блинкеном важность "деэскалации военной мощи России около Украины". НАТО готовится к переговорам с Москвой.
- написал Столтенберг в Twitter.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не позволит США и НАТО "замотать" инициативу о гарантиях безопасности в дискуссиях. Россия требует нерасширения НАТО на восток, причём позиция должна быть подтверждена юридически, а не на словах.
Подпишитесь на нас
213
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
25 декабря 2021, 19:15
|
25 декабря 2021, 04:05
|
28 декабря 2021, 02:40
|
27 декабря 2021, 07:25
|
30 декабря 2021, 15:20
|
30 декабря 2021, 08:55
|
28 декабря 2021, 04:25