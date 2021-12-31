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Столтенберг поговорил с Блинкеном о России: "Мы готовы"

31 декабря 2021, 21:40  •  213 • Политика
Генсек НАТО Йенс Столтенберг провёл переговоры с госсекретарём США Энтони Блинкеном. Стороны обсуждали Россию.
По словам генсека альянса, он обсудил с Блинкеном важность "деэскалации военной мощи России около Украины". НАТО готовится к переговорам с Москвой.
Мы готовы к диалогу в рамках Совета НАТО - Россия, который пройдёт 12 января,
- написал Столтенберг в Twitter.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не позволит США и НАТО "замотать" инициативу о гарантиях безопасности в дискуссиях. Россия требует нерасширения НАТО на восток, причём позиция должна быть подтверждена юридически, а не на словах.

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