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Столтенберг озвучил опасения НАТО: "Россия утверждается"

03 января 2021, 08:55  •  171 • В мире
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в военном блоке не видят непосредственную угрозу для себя от России. Однако, указал он, Россия утверждается и использует свою мощь против соседей.
В НАТО не видят непосредственно для себя угрозы со стороны России. Однако, пояснил генсек военного альянса Йенс Столтенберг, есть, то, что настораживает военный блок. Речь идет о военной мощи, пояснил он, которую Москва якобы использует против соседей - Грузии и Украины.
"Россия утверждается", - заметил он.
В своем интервью Le Point Столтенберг не преминул повторить ранее звучавшие со стороны Запада обвинения в адрес России. Так, по мнению генсека НАТО, Москва "стояла за кибератаками, направленными против парламентов в Германии и Норвегии".
В очередной раз русским вменили и использование химических веществ "для убийств людей в Великобритании". Впрочем, как до сих пор никто так и не предоставил доказательств причастности РФ к инциденту с "Новичком" в Соединенном королевстве.
Несмотря на заверения, что в НАТО не бояться России, представитель альянса не преминул указать на ту военную мощь, которой обладает наша страна. Именно это вызывает у блока повышенный интерес.
"Даже если она [Россия – ред.] не столь же могущественна, как был Советский Союз, Россия обладает ядерным оружием и ракетами, которые могут достигнуть всей территории Европы", - сказал глава альянса.

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