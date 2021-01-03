Столтенберг озвучил опасения НАТО: "Россия утверждается"

В НАТО не видят непосредственно для себя угрозы со стороны России. Однако, пояснил генсек военного альянса Йенс Столтенберг, есть, то, что настораживает военный блок. Речь идет о военной мощи, пояснил он, которую Москва якобы использует против соседей - Грузии и Украины.

"Россия утверждается", - заметил он.

В своем интервью Le Point Столтенберг не преминул повторить ранее звучавшие со стороны Запада обвинения в адрес России. Так, по мнению генсека НАТО, Москва "стояла за кибератаками, направленными против парламентов в Германии и Норвегии".

В очередной раз русским вменили и использование химических веществ "для убийств людей в Великобритании". Впрочем, как до сих пор никто так и не предоставил доказательств причастности РФ к инциденту с "Новичком" в Соединенном королевстве.

Несмотря на заверения, что в НАТО не бояться России, представитель альянса не преминул указать на ту военную мощь, которой обладает наша страна. Именно это вызывает у блока повышенный интерес.

"Даже если она [Россия – ред.] не столь же могущественна, как был Советский Союз, Россия обладает ядерным оружием и ракетами, которые могут достигнуть всей территории Европы", - сказал глава альянса.