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Столтенберг отругал Россию за помощь Италии. И не смог похвастаться благородством НАТО
14 мая 2020, 21:55 • 137 • Политика
Йенс Столтенберг заявил, что Россия и НАТО дезинформируют мир некой политической пропагандой о коронавирусе, а также отругал Москву за помощь Италии. Мол, там всё было неправильно. Кстати, сказать что-то о благородстве НАТО генсек так и не смог.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия и Китай распространяют дезинформацию в условиях пандемии коронавируса, чтобы получить бОльшее влияние на страны альянса и Евросоюз. Своё, прямо скажем, спорное заявление Столтенберг сделал в интервью итальянской газете La Repubblica.
"Государственные и негосударственные источники распространили массу информации и пропаганды для искажения правды. Это неправильное отношение", - цитируют политика авторы материала.
В продолжение Йенс Столтенберг добавил, что Россия и Китай пытаются дестабилизировать обстановку в мире. Но... ни одного конкретного примера такой "политической пропаганды" со стороны России и Китая спикер не привёл. Зато отметил, что помимо уже названных источников сведения распространялись и через новости, которые тиражировались "скрытыми источниками". Ну а дальше Столтенберг сказал и вовсе интереснейшее: "Пока у нас есть свободные СМИ, дезинформация не победит".
Из интервью так и не удалось выяснить, что же так расстроило генсека НАТО из сказанного российскими и китайскими представителями. Разве что российскую помощь Италии генсек НАТО назвал "пропагандистской операцией". Так как от Столтенберга помощь не поступала, ему пришлось довольствоваться пространным заявлением:
"Я мобилизовал НАТО, и союзники сделали много для того, чтобы помочь друг другу в борьбе с вирусом".
В этой же части он намекнул, что правительства стран мира должны более избирательно подходить к выбору помощников.
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