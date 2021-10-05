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Столтенберг отмерил для Украины и Грузии срок вступления в НАТО

05 октября 2021, 21:40  •  208 • Политика
Фото: Panoramic / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Генсек призвал альянс оказать поддержку кандидатам
Власти Украины и Грузии давно, но безуспешно работают над вступлением в НАТО. Несмотря на их старания, руководство северо-атлантического блока пока не спешит принимать эти государства в состав организации. Эту позицию в очередной раз подтвердил Генсек НАТО Йенс Столтенберг. 
Чиновник даже отмерил срок для Украины и Грузии. Он подчеркнул, что эти государства, конечно, получат членство в военно-политическом блоке, но это "не случится завтра". Иными словами, украинцам и грузинам вновь придется ждать и надеяться. Меж тем, Столтенберг считает, что альянс должен увеличить помощь этим странам. 
По мнению политика, НАТО должно оказывать поддержку Грузии и Украине, пока они являются кандидатами на вступление в военный союз. Руководитель северо-атлантического альянса подчеркнул, что согласовал вопрос поддержки Грузии и Украины с президентом США Джо Байденом. 
Столтенберг отметил, что кандидаты на вступление в НАТО могли бы получать от организации поддержку для проведения реформ, борьбы с коррупцией и строительству оборонных институтов. Чиновник уверен, что окончательное решение о членстве в блоке власти Украины и Грузии должны принять самостоятельно, не поддаваясь влиянию третьих стран. 
Примечательно, что нежелание руководства НАТО принимать в альянс новые страны совпадает с желанием действующих членов, наоборот, покинуть военный блок. Например, с подобной инициативой выступают во Франции. Депутат НС уверен, что таким образ республика сможет восстановить суверенитет. 

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