Столтенберг отказался говорить о шансах Белоруссии вступить в НАТО

Белорусский журналист спросил у генсека НАТО Йенса Столтенберга о шансах вступления его страны в НАТО. Столтенберг отказался отвечать на этот вопрос что-либо конкретное. «Я не буду заниматься измышлениями на этот счет», — подчеркнул представитель альянса.

Отметим, что указанный вопрос был задан генсеку НАТО на пресс-конференции, собранной им по итогам визита в штаб-квартиру альянса премьер-министра Литвы Саулюса Сквернялиса.

Кроме того, ранее о возможных перспективах вступления Белоруссии в НАТО высказывался бывший генсек организации Андерс Фог Расмуссен. По его мнению, эта страна может стать частью военного блока после того, как туда войдут Украина и Грузия.

Последней страной, присоединившейся к НАТО, была Черногория. Произошло это в 2017 году. В июле текущего года начались переговоры о вступлении в Североатлантический альянс Македонии.