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Столтенберг отказался говорить о шансах Белоруссии вступить в НАТО
19 ноября 2018, 21:54 • 44 • Политика
Белорусский журналист спросил у генсека НАТО Йенса Столтенберга о шансах вступления его страны в НАТО. Столтенберг отказался отвечать на этот вопрос что-либо конкретное. «Я не буду заниматься измышлениями на этот счет», — подчеркнул представитель альянса.
Отметим, что указанный вопрос был задан генсеку НАТО на пресс-конференции, собранной им по итогам визита в штаб-квартиру альянса премьер-министра Литвы Саулюса Сквернялиса.
Кроме того, ранее о возможных перспективах вступления Белоруссии в НАТО высказывался бывший генсек организации Андерс Фог Расмуссен. По его мнению, эта страна может стать частью военного блока после того, как туда войдут Украина и Грузия.
Последней страной, присоединившейся к НАТО, была Черногория. Произошло это в 2017 году. В июле текущего года начались переговоры о вступлении в Североатлантический альянс Македонии.
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