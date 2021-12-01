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Столтенберг отказал России в праве иметь свои сферы влияния

01 декабря 2021, 21:45  •  154 • Политика
Йенс Столтенберг. Фото: Edijs Palens / XinHua / www.globallookpress.com
Натовский шеф объявил, что мир уже не вернется во времена, когда большие страны в чем-то ограничивали малые
Даже мысли такой не может быть, что у России есть своя сфера влияния, поскольку ее соседи являются суверенными государствами. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на сегодняшней пресс-конференции в Риге по итогам встречи глав МИД стран альянса.
Так натовский начальник ответил на вопрос журналистов о возможном приеме Украины в Североатлантический блок и том, как это повлияет на отношения с Москвой.
"Сам вопрос уже отражает тот факт, который должен насторожить нас и который неприемлем, – что у России есть сфера влияния", – цитирует RT норвежца.
По его словам, Москва сейчас делает попытки "восстановить принятие того, что она имеет право контролировать своих соседей". Столтенберг же подчеркнул, что не хочет возвращаться в такой "мир, в котором большие страны" могли в чем-то ограничивать суверенные государства.
Генсек напомнил, что сам является выходцем из малой "страны на границе" с РФ.
"Я очень рад, что наши союзники по НАТО никогда не уважали право России устанавливать свою сферу влияния на севере и что Норвегия, как маленькая независимая страна, должна или не должна делать", – заметил натовский шеф.
Российская Федерация, уверен Столтенберг, в вопросе членства Украины в альянсе "не имеет права вето или права голоса", а также "не может пытаться устанавливать свою сферу интересов".
Добавим, за последние пару дней генсек наговорил с три короба комментариев по случаю фейкового "вторжения" России в Незалежную, о шагах блока в этой связи, объяснил в чем разница между оказанием помощи члену альянса и партнеру в случае "агрессии", посчитал количество российских войск у границ соборной и пригрозил санкциями Москве за мифическое нападение. В общем, ярко исполнил русофобскую натовскую арию.

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