Столтенберг отчитался о переговорах с Россией перед ЕС: Об Украину вытерли ноги

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отчитался о переговорах с Россией перед Евросоюзом. Об этом сообщил представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Как отмечают пользователи Сети, в этом случае "об Украину вытерли ноги".

По словам Борреля, Столтенберг проинформировал участников встречи министров обороны Евросоюза о результатах прошедшего в Брюсселе заседания Совета Россия - НАТО. Об этом он написал в своём Twitter-аккаунте.

Пользователи Сети, комментируя переговоры между США и Россией, отмечают, что Вашингтон не выполнил своего обещания Киеву не обсуждать Украину без украинских представителей.

"Интересное наблюдение! На двух важнейших переговорах по безопасности дискуссии вели только две глобальные ядерные державы, остальные страны Европы тихо скулили под дверью", - пишет пользователь Юрий Деточкин, отмечая, что об Украину американские представители "просто вытерли ноги, пообещав накануне переговоров не решать вопросы о ней без её присутствия".

"США этими встречами ясно дали понять своим сателлитам в Европе, кто там хозяин и с кем они будут вести разговоры", - отметил он.